Het was ongetwijfeld het meest ontroerende moment van het NOC*NSF Sportgala: de speech van rolstoeltennisser Niels Vink. De Brabander werd verkozen tot paralympisch sportman van het jaar. Een prachtige eer, maar wel een prijs die ook voor hevige emoties zorgde. Vink kende namelijk een zwaar jaar door een tragisch overlijden.

De Helmonder won bij het rolstoeltennis dit jaar Wimbledon en de US Open. Op de Australian Open en Roland Garros reikte hij tot de finale. Sportief gezien was het, zoals Vink tijdens zijn speech ook zei, een prachtig jaar. Maar buiten de baan werd Vink getroffen door het overlijden van zijn coach.

Luid applaus

"We gaan zien of we het droog kunnen houden, maar ik denk het niet", kondigde Vink zijn tranen aan. "Daar ga ik al." Wat volgt is een luid applaus uit de zaal. "Hier was ik al bang voor", reageerde Vink lachend.

Zijn trainer Hans-Jurgen Striek overleed in september op 53-jarige leeftijd. Met hem had Vink een zeer nauwe band, want al vanaf zijn 15e zat hij bij hem in de leer. "Ik wil even vertellen hoeveel hij voor mij heeft betekend."

Wat volgt is een emotionele lofzang. "Zonder hem heb ik dit allemaal niet kunnen doen. Hij is degene die mij ontdekt heeft en alles wat ik tot nog toe heb gewonnen - inclusief deze prijs - is samen met hem geweest. Van juniorentitels tot Grand Slams tot gouden medailles, het was allemaal samen met hem. Om nu zonder hem te zijn, is wel raar."

Met een prachtige speech eerde Vink zijn voormalig trainer. "Daarom vind ik het ook heel bijzonder om deze prijs hier in ontvangst te nemen, Samen met mijn beide ouders, maar ook het gezin van HJ. Ik vind het super bijzonder dat jullie hier bij mij zijn. En, deze is voor jou, baas", sluit hij af terwijl hij zijn prijs omhoog houdt.

Vink was niet de enige topsporter die in de prijzen viel. Zo ging de prijs van Coach van het jaar naar Sarina Wiegman, werd Harrie Lavreysen Sportman van het jaar en won Jessica Schilder die eervolle uitverkiezing bij de vrouwen. Én er was een speciale eretitel voor Ireen Wüst, die tijdens het gala werd verrast met een muzikaal optreden.