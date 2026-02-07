Ex-olympiër Ireen Wüst voelt zich al helemaal op haar plek tijdens de Winterspelen in Milaan. Al heeft het Staatsloterij TeamNL Huis ook een 'on-Nederlands' tintje volgens het schaatsicoon. "Maar het is fantastisch om te zien."

Wüst was als olympische legende aanwezig bij de opening van het TeamNL Huis. Daar sprak ze met een aantal oud-schaatsers en met Sportnieuws.nl. "Super leuk om iedreeen hier te zien en herinneringen op te halen", vertelt ze. "Ik ben nog niet heel veel verder gekomen maar het is natuurlijk fantastisch om te zien, als je om je heen kijkt hoe dit is neergezet überhaupt."

'Eigenlijk on-Nederlands'

In het TeamNL Huis, waar de Nederlandse medaillewinnaars geëerd zullen worden, hangen ook veel foto's van de succesvolle Nederlandse ex-olympiërs. De zesvoudig olympisch kampioene merkt ook op hoe bijzonder dat is. "De sporthelden eren, dat is natuurlijk eigenlijk iets on-Nederlands. Maar dat doen ze nu wel heel erg goed", zegt ze.

"In Thialf worden we nu groots geëerd alle oud-schaatsers en kampioenen", vervolgt Wüst. "En twee jaar geleden was dit natuurlijk ook in Parijs. Dus het is fantastisch om hier bij te zijn."

Spanning op 3000 meter

Zaterdag komen de eerste Nederlandse schaatssters in actie. Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Joy Beune trappen de Spelen af voor Oranje. Wüst is 'heel benieuwd' naar de 3000 meter. "Ik verwacht er veel van. Ik heb ze natuurlijk gisteren zien trainen, de Nederlandse dames, dat zag er allemaal super goed uit", zegt ze. "Dus dat worden spannende races. Ik denk dat de Nederlandse dames heel goed zijn en Ragne Wiklund (Noorse concurrente, red.) ook, dus het wordt een mooie strijd."