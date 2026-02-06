Irene Schouten was een van de grootste sterren van de Olympische Winterspelen in 2022. De Nederlandse topschaatsster pakte drie gouden plakken. In 2026 is ze er om diverse redenen niet bij. Althans: vrijdag dook ze toch op in Milaan. En hoe!

Milaan en Cortina d'Ampezzo staan de komende weken totaal in het teken van de Winterspelen. Natuurlijk zijn er de wedstrijden in de diverse sportdisciplines zelf, maar ook wemelt het van de olympische activiteiten, conferenties en bijeenkomsten. In het Teatro alla Scala in Milaan is bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor olympische helden aangelegd.

Irene Schouten en Erben Wennemars

Schouten bezocht dat theater vrijdag. De wereldkampioene allround 2022 trok voor de gelegenheid een glamoureuze jurk aan: zwarte stof, gedecoreerd met zilveren paneeltjes en met openingen aan de zijkanten. Ze vormde een Nederlands koppeltje met ex-topschaatser Erben Wennemars en als duo beleefden ze bijzondere ontmoetingen met onder meer vijfvoudig olympisch schaatskampioene Bonnie Blair, tennislegende Boris Becker en voetbalicoon Zlatan Ibrahimovic.

Irene Schouten in Milaan ©Getty

Marijke Groenewoud neemt rol over

Schouten was bij de vorige Winterspelen onder meer de beste bij de massastart. Ditmaal lijkt Marijke Groenewoud goede papieren te hebben om een gouden plak bij elkaar te schaatsen. Jarenlang vormde zij op dit onderdeel een duo met Schouten, waardoor ze van zeer dichtbij kon zien wat er voor nodig is om de massastart naar je hand te zetten.





Marianna Timmer

Na een geslaagd OKT heeft Groenewoud vier olympische startbewijzen verzameld: op de 1500 meter, 3000 meter, massastart en ploegenachtervolging. Daardoor werd er in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de volgende stelling opgeworpen: Marijke Groenewoud treedt in de voetsporen van Irene Schouten.

Schaatsicoon Marianne Timmer reageert op de stelling. Zo gaat ze de kansen voor Groenewoud op goud voor iedere afstand langs. "Joy Beune pakt de drie kilometer, dus dat is geen goud voor Marijke. Over de ploegenachtervolging twijfel ik nog. Massastart pakt ze wel goud. En op de 1500 meter denk ik niet dat ze wint. Dus niet in de voetsporen van Schouten", zo concludeert de drievoudig olympisch kampioene.