Jordan Stolz reist als absolute topfavoriet af naar de Olympische Spelen op drie afstanden. Ook op de mass start kan hij een gooi doen naar het goud. Maar de Amerikaanse topschaatser heeft zijn ogen gericht op historisch vijfmaal goud.

De nog altijd maar 21-jarige Amerikaan rijdt dit weekeinde net als de concurrentie de laatste test voor de Winterspelen in Milaan. Stolz werd tweede op de 500 meter achter de Pool Damian Zurek, maar hield vervolgens huis op de 1500 (vrijdag) en 1000 meter (zaterdag). Die afstanden rijdt hij op de Spelen ook, al voegt Stolz zich mogelijk ook bij de succestrein van de ploegenachtervolging.

Ploegenachtervolging

"Ik denk niet dat ik bij ze aansluit, zeker niet bij een halve finale. Want die is een dag voor de 1500. Dus dat is uitgesloten", zei hij deze week in gesprek met de NOS. "Ik ga me geen zeven ronden flink moe maken. Dat is een extra risico. Geen idee hoe ik me dan voel."

Stolz heeft geen zin om onnodig risico te nemen. "Als ik me niet goed voel of er valt iets tegen en ik ben ook nog eens moe… Ik wil geen zilver halen om…", begon hij zijn zin, die hij niet afmaakte. Stolz is sowieso niet meer bekend met de discipline. "Ik heb er niet op getraind, ik heb geen ploegenachtervolging gedaan sinds augustus of zo."

Stolz op weg naar

Alleen al het idee dat Stolz mogelijk aansluit bij de Amerikaanse ploegenachtervolging zorgt voor verbazing bij NOS-presentator Henry Schut. "Er wordt er over nagedacht om hem een van de grootste olympiërs aller tijden te maken. Want verder zou ik denken: waar slaat dit eigenlijk op? Bij de ploegenachtervolging staat een heel goed team. Dat is het beste team van de wereld, zonder deze man. Dus ik zou bijna zeggen: waar bemoei jij je mee?", werpt hij op richting oud-schaatser Mark Tuitert.

"Wat hij zegt, of wat je tussen de regels door hoort en leest, is dat hij zich nederig opstelt", reageert Nuis. "De jongens moeten hem wel toelaten. Volgens mij werkt het zo. Die trein is de beste ter wereld, de Pain Train van Amerika. Die jongens trainen al jaren samen, dat is hun missie. Gunnen zij Jordan Stolz om in de eerste ronde van die team pursuit te rijden?", vraagt hij zich hardop af.

Stolz kan in de voetsporen treden van landgenoot Eric Heiden, die op de Winterspelen van 1980 in Lake Placid vijf keer goud won. "Volgens mij moet Stolz bezig zijn om het afstand voor afstand te rijden. Eerst die 1000 meter, daar is hij top-top favoriet en vanaf daar gaat het rollen of niet. En dan moet het vijfde goud hem gegund worden", denkt Tuitert.

