Bij de Olympische Winterspelen zijn er diverse liefdeskoppels present, zoals topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune. De twee hebben inmiddels Milaan verkend en doken een camerahokje om gezamenlijke pasfoto's te maken. Toen kon Nuis zich niet meer gedragen..

Nuis is in Italië present als regerend olympisch kampioen op de 1500 meter. Ook in 2018 was de rijder van Team Reggeborgh de sterkste op de schaatsmijl, zodat hij nu een kans krijgt om als eerste ooit die afstand drie Spelen achtereen naar zijn hand te zetten. Daarnaast komt Nuis uit op de 1000 meter.

Beune zien we terug op de 3000 meter en ze speelt een rol in het Nederlandse vrouwenteam op de team pursuit.

De toerist uithangen

Nuis plaatste een reeks foto's uit Milaan op Instagrma. "Lekker de toerist uithangen", schrijft hij erbij. "Vanavond de opening."

De fotoreeks toont het hele traject, van de aanvang van de trip op Schiphol tot belevenissen in Milaan. Met teamgenoot en maatje Jenning de Boo verkent hij Milaan per fiets en in een cafeetje geniet hij van koffie met een muffin. Met De Boo strijkt hij ook nog neer bij een andere horeca-gelegenheid. Daar laat hij zich fotograferen met een wijd opgensperde mond, terwijl er nog voedsel in zijn keel zit.

Kjeld Nuis lebbert Joy Beune

En er is nog een prentje waarop Nuis zich een tikje baldadig gedraagt. Hij en zijn vriendin Beune zitten schijnbaar in zo'n fotohokje waarin je pasfoto's kan laten nemen. Nuis omhelst de topschaatsster op de eerste foto en geeft haar een zoen op de tweede foto. Maar op de derde foto gaat hij een flinke stap verder, duwt hij zijn tong er helemaal uit en likt hij de kin en onderlip van Beune.

Raceplan Joy Beune

Beune rijdt zaterdag bij de 3000 meter voor vrouwen in de slotrit. "Ik heb gewoon een raceplan waar ik me aan wil houden en daar wil ik het maximale uithalen", vertelde ze donderdag in Milaan. "Als een andere medaille — of misschien helemaal geen medaille — er dan niet in zit, maar ik heb er wel alles aan gedaan, dan kan ik mezelf niets verwijten."