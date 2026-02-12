Marijke Groenewoud is nog niet bezig aan een grootse Olympische Winterspelen. De topschaatsster stelde eerder al teleur op de 3000 meter en werd donderdag door een blessure opgeroepen voor de 5000 meter. Als vervangster van Bente Kerkhoff kon ze geen potten breken op de 5 kilometer. Irene Schouten zag het als analist met lede ogen aan.

De regerend olympisch kampioene is als analist werkzaam op de Spelen en zag haar voormalig ploeggenote van AH Zaanlander geen beste indruk maken. Voor de dweil was ze al verdrongen van de eerste plaats. "Ja, jammer", baalt Schouten bij de NOS. Ze weet wel waar het aan schort bij Groenewoud. "De vorm... 3000 meter niet top, de 5000 meter niet."

Groenewoud komt nog veelvuldig in actie op dit toernooi. Ze rijdt immers nog de 1500 meter en gaat voor goud op de ploegenachtervolging en de mass start. Zit dat er met deze benen in? Schouten is helder. "Ze moet eigenlijk gewoon beter in vorm zijn dan dat ze nu liet zien. De mass start en ploegenachtervolging is natuurlijk een heel ander spel. Daar zal ze gewoon top zijn. Ik ben heel benieuwd naar de 1500 meter, met deze vorm is het nog niet super."

Ook Erben Wennemars zag dat het niet genoeg was. "Het is ook wel bizar, je voelde het al aan het begin (van de rit, red.)" Groenewoud werd op het allerlaatste moment ingeschreven voor de 5000 meter omdat Kerkhoff een rugblessure had opgelopen. Daardoor mocht Groenewoud opdraven, maar uiteraard was haar voorbereiding daardoor verre van ideaal. Groenewoud werd het afgelopen weekend achtste op de 3000 meter, ook een uitslag waar ze niet voor naar Milaan is afgereisd. Later dit toernooi krijgt ze dus nog drie kansen.