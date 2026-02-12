Nederland vierde een zilveren medaille voor Jenning de Boo op de 1000 meter, maar het verdriet om Joep Wennemars was ook groot. Hij leek hard op weg naar een toptijd, maar zijn race werd verknald door zijn Chinese tegenstander die niet goed oplette en hem hinderde bij de laatste kruising. Ook in het buitenland hebben ze geen goed woord over voor de actie.

Bij Het Laatste Nieuws waren ze nog mild over het incident met de Chinees Lian Ziwen. Zij houden het op een 'opvallend moment' waarbij de Nederlander werd gehinderd. "Met een vijfde plaats was hij meer dan teleurgesteld." Wennemars was na zijn rit woest op zijn tegenstander en besloot over te rijden. In de re-skate was hij, zoals verwacht, te vermoeid om zijn tijd te verbeteren. "Sport kan hard zijn", aldus onze zuiderburen.

Bij Polen, waar de sport door de nodige Poolse schaatsers populair is, waren ze wat meer uitgesproken. Hun tak van Eurosport deelde de beelden ontdaan op de sociale kanalen. De wissel van de Chinees, waarbij hij Wennemars enorm hinderde, kon op weinig goedkeuring rekenen. "Tegenwoordig hebben deze duels vaak weinig te maken met fair play", vonden de Polen. "Zo werd Joep Wennemars benadeeld door zijn Chinese rivaal", verwijzend naar de beelden.

De Poolse journalist Radoslaw Nawrot had liever gezien dat Wennemars in de re-skate nog een tegenstander had gehad. Ook de Pool Piotr Michalski had namelijk het recht om opnieuw te schaatsen, maar deed dat niet. En anders hadden beiden het zonder tegenstander moeten doen. "Michalski en Wennemars hadden opnieuw samen moeten racen. Dan hadden we ze waarschijnlijk een betere tijd gereden."

De BBC volgde de moedige poging van Wennemars tijdens zijn herkansing, al zagen ook zij dat het na die mentale dreun de kans op een medaille verdwenen was. "Het is zo moeilijk om twee afstanden achter elkaar te schaatsen." De beroemde Britse zender zag in de rit tussen Wennemars en Lian Ziwen de botsing met lede ogen aan. "Bij de finish is hij echter woedend en gebaart hij naar Ziwen, die naar hem toe schaatst om zijn excuses aan te bieden."

Ook de Engelse Daily Mail pakt uit met de beelden van Wennemars. "Woedende wereldkampioen ontploft van woede", kopt de tabloid. De verslaggever stelt dat de Nederlander mogelijk zilver en zeker brons door de neus is geboord. "De 23-jarige zag er gefrustreerd uit bij de finish, gooide zijn armen in de lucht en haalde uit naar Lian toen die hem probeerde aan te spreken met het geluid van boegeroep vanuit het publiek op de achtergrond."

Wennemars eindigde dus als vijfde en liep een medaille op 0.24 seconden mis.

'Enorme rel in de schaatssport'

Het Duitse Bild zag het drama met Wennemars en kopt: "Enorme rel in de schaatssport: Nederlandse ster woedend over Chinese actie". Ook deze tabloid denkt dat de zoon van Erben Wennemars een zilveren medaille had gepakt als de botsing niet had plaatsgevonden. "Twintig minuten na de wedstrijd mocht hij opnieuw schaatsen onder het gejuich van duizenden Nederlandse fans die de arena hadden omgetoverd tot een schitterende zee van oranje."

Het Tsjechische Sport noemt het 'een grote tragedie' voor Wennemars. "Het is dan ook geen wonder dat hij bij de finish extreem boos was. Hij vloekte en zwaaide wild met zijn armen. Op een gegeven moment wachtte hij op zijn Chinese tegenhanger en, hoewel hij blijkbaar een verontschuldiging van hem hoorde, duwde hij hem in de rug."