Voor Jutta Leerdam is het tijd om lekker te ontspannen na een gedroomd schaatsjaar. De Nederlandse werd vorige maand olympisch kampioene op de 1000 meter en besloot recent om haar schaatsjaar te beëndigen. Helemaal uit beeld is ze niet, want op sociale media laat ze nog veelvuldig wat horen. Bijvoorbeeld hoe ze dolgelukkig een cadeautje weggeeft.

Voor haar miljoenen fans op TikTok plaatste Leerdam maandagmiddag een filmpje vanuit de privéjet van haar verloofde Jake Paul. Daar waren niet alleen de Amerikaan en de Nederlandse op te zien, maar ook Thor. Dat is de hond van Paul die veelvuldig op sociale media te zien is en de nodige populariteit geniet.

Leerdam legt de hond in het vliegtuig lekker in de watten en heeft een kleinigheidje meegenomen na haar avonturen op de Spelen. Dat is een toepasselijk presentje, want het betreft een olympische pin. En niet zomaar eentje, maar de pin waarop Thor zelf te zien is. Leerdam kreeg aan het begin van de Spelen een speciale pin, die olympiërs onderling kunnen ruilen of weggeven. De exclusieve souvernir van Leerdam was bijzonder populair, zo bleek tijdens het toernooi.

Gelukkig had ze er nog een over voor de trouwe viervoeter. Leerdam laat trots zien hoe ze het pinnetje aan de hond geeft. Thor ontvangt de knuffels en het pinnetje met liefde en laat zich lekker in de watten leggen voor de olympisch kampioene. Onze landgenote hoopt dat de hond het een beetje meekrijgt. "Ik hoop dat hij weet hoe cool hij is."

Collega's van Leerdam schaatsen deze week nog de WK allround en sprint, maar de olympisch kampioene over 1000 meter is er niet bij. Zij besloot ondanks een aanwijsplek dat het mooi is geweest en beëndigde vroegtijdig haar succesvolle seizoen. Het is nog onduidelijk of we Leerdam ooit nog op het ijs gaan zien in wedstrijdverband. Zij en Paul hintten er al meermaals op dat er spoedig een einde aan haar schaatscarrière kan komen en dat ze bijvoorbeeld aan kinderen willen beginnen.

Onduidelijkheid over toekomst

Leerdam heeft nog geen uitsluitsel gegeven over haar schaatstoekomst en dus is het nog onduidelijk of ze volgend seizoen doorgaat. Namens Sportnieuws.nl denkt Marianne Timmer dat ze wel degelijk gaat stoppen. Ook ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog vermoedden dat het goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter in Milaan 'haar laatste trucje is geweest.' Haar olympische schaatspak leverde overigens een enorme smak met geld op. Er werd een historisch bedrag van 195.000 euro geboden.