Topschaatser Kjeld Nuis (36) wordt door zijn teamgenoten bij Reggeborgh weleens gekscherend 'opa' genoemd en met zijn leeftijd is hij inderdaad een uitzondering aan de schaatstop. In een video op zijn socials laat de nummer 3 van de olympische 1500 meter zien wat zijn geheim voor de eeuwige jeugd is.

Bij Team Reggeborgh zijn Nuis en collega-sprinter Jenning de Boo dikke maatjes. De twee geinen aldoor met elkaar, jutten elkaar op het ijs op en houden van verbale stoeipartijen. Voor De Boo, de wereldkampioen sprint die 15 jaar jonger is dan Nuis, is het dan eenvoudig om de partner van Joy Beune te pakken te nemen. Dan gooit hij het gewoon op diens leeftijd, met termen als 'opa'.

Jong

Nuis laat zich echter niet kisten, zoals ook zijn bronzen plak op de Olympische Winterspelen bewijst, en heeft een manier ontdekt om zijn jeugdigheid te behouden. En die toverformule is eigenlijk best simpel: jeugdige dingen doen.

Op TikTok en Instagram heeft hij een filmpje geplaatst vanuit een waterpark op Gran Canaria. Met een camera in zijn hand roetsjen Nuis en zijn vriendin Joy Beune in een plastic bakje door een glijbaan. In een ritje daarna heeft hij zijn zoon Jax achterop. De grimassen en blikken verraden dat de snelheid aardig hoog ligt en daardoor voor een euforisch gevoel zorgt.

Hartjes

Op TikTok heeft Nuis dit als bijschrift achtergelaten: "Jullie beiden houden me jong. Ik hou van jullie." Op Instagram houdt hij het iets korter met: "You 2", gevolgd door een hartje. In reactie op die post stuurt Beune datzelfde hartje, waarop Nuis antwoordt met: 'Wifey'.

De twee zijn overigens niet getrouwd, dus wil Nuis haar met recht zijn 'wifey' noemen, dan wordt het tijd om een ring te kopen. Wat Beune betreft had dat al gisteren gebeurd moeten zijn. In diverse interviews heeft ze te kennen gegeven dat zij zit te wachten op een aanzoek.

Tattoo

Wel zijn de twee al min of meer eeuwig aan elkaar verbonden door de grote tattoo van Beunes gezicht die Nuis op zijn lijf liet zetten.

"Dat is precies hoe hij is", vertelde Beune tegenover KNLTB.tv als ze wordt gevraagd naar de tattoo. "Hij is vet impulsief. Dan ziet hij dat en dan moet hij dat meteen hebben. Hij is ook ontzettend verslavingsgevoelig, dus ik denk dat hij op een gegeven moment onder de tattoos zit. Het moet meer, voller en altijd grootser. Ik vroeg hem of hij mijn hoofd wel een goed idee vond op zijn lichaam, maar dat leek hem een goed idee."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover