Schaatsicoon maakt statement na succesvolle eerste dag WK afstanden: 'Let op, zij is levensgevaarlijk'

Marianne Timmer heeft in gesprek met Sportnieuws.nl teruggeblikt op de eerste dag van de WK afstanden in Hamar. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman wonnen al goud op de teamsprint, net als Joy Beune op de 3000 meter.

Timmer zag van tevoren al aankomen dat de vriendin van Kjeld Nuis een goede race zou rijden op de drie kilometer van het WK. "Joy Beune zag ik gisteren al aan de start met wat lippenstift op. Ze zag er goed en dat is vaak een teken dat ze zich goed voelen. Dat zag je ook meteen terug in de rit. Volle bak erin gevlogen. In een rechtstreeks duel Wiklund geklopt, in een geweldige rit. Ze heeft waargemaakt wat ze eigenlijk al het hele jaar laat zien."

Marijke Groenewoud viel met een negende plek wel tegen op de drie kilometer. Daar weet Timmer wel de reden van. "Groenewoud moet het voorseizoen toch bekopen. Al die marathons en World Cups. Als je goed in vorm bent, dan lukt dat. Maar als het allemaal net niet lukt, dan gaat de vermoeidheid toch een keer toeslaan. Ik denk dat dit een wijze les is voor volgend jaar. "

Vijf kilometer mannen

Bij de vijf kilometer voor mannen kwam Beau Snellink net te kort voor het goud. De Noor Sander Eitrem werd wereldkampioen, maar Timmer heeft genoten van het duel tussen de twee titanen. "Bij de vijf kilometer voor de heren zie je gewoon dat er andere regels tellen op het WK dan tijdens een World Cup-finale of wedstrijden daarvoor. Snellink was echt boven verwachting, want wat een mooie rit en de techniek zo goed gehouden. Een rechtstreeks duel tegen Eitrem, prachtig prachtig."

Met een achtste plek was Chris Huizinga een minpunt op de vijf kilometer. "Dan heb je Huizinga, die toch een beetje tegenviel. Het hele jaar constant en voorin gereden. Volgend jaar wordt het een heel ander seizoen."

Teamsprint vrouwen

De tweede gouden medaille werd door de teamsprint bij de vrouwen gepakt. Angel Daleman, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting wonnen daar. Femke Kok ontbrak en volgens Timmer was dat een goede keuze. "Kok nam geen deel aan de teamsprint, ik vind dat wel een slimme actie. Zij heeft absoluut kans op de 500 en 100 meter. Let op: als zij de laatste ronde door kan trekken als bij de races in Thialf, dan is ze levensgevaarlijk. Ook voor de 1000 meter."

