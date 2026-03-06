Femke Kok (25) liet op de eerste dag van de WK sprint in Heerenveen iedereen haar hielen zien. De topschaatsster reed een baanrecord op 'haar' 500 meter en was ook oppermachtig op de 1000 meter. De eindzege líjkt al binnen, maar Kok wil nog niet op de zaken vooruit lopen. Dat doet schaatslegende Marianne Timmer wel. "Zij kan alvast voor de spiegel gaan oefenen."

Met drie races op de Olympische Spelen en de daaropvolgende huldigingen in haar benen, verscheen Kok aan de start van de WK. Toch was er van vermoeidheid weinig te merken. Met 36,67 scherpte ze haar eigen baanrecord op de 500 meter al aan. Vervolgens klokte ze ook nog eens 1.13,10, waardoor ze een gapend gat heeft geslagen met de concurrentie.

Onderonsje met Kok

Voor Timmer volgde een kort onderonsje met de hoofdrolspeelster van de eerste dag van de WK sprint. Kok reed een baanrecord op de 500 meter en daar hoort een officieel moment bij. Uit handen van de wereldkampioene sprint van 2004 kreeg de Friezin, naast de felicitaties, een ingelijst certificaat en een bos bloemen.

"Ze rijdt weer een fantastische 500 meter", aldus Timmer tegenover Sportnieuws.nl. "Zij hoeft niet maximaal te rijden. Ik was in de positie om de bloemen te mogen uitreiken, want ze heeft weer een prachtig baanrecord gereden. Bloedvorm. Twee vingers in de neus."

i Marianne Timmer (l) en Femke Kok. © Getty Images

Olympische Spelen

Volgens Timmer vond Kok het lastig om zich op te laden na de Olympische Spelen. "Ik zei: je hoeft niet eens maximaal te rijden. Ze reageerde: ‘Ja, maar ik moet geen fouten maken’. Dat doe je ook niet als je niet maximaal hoeft te rijden, want je hoeft geen risico’s te nemen", spreekt Timmer uit eigen ervaring.

"Maar ze is natuurlijk super bescheiden, veruit een klasse apart", roemt de drievoudig olympisch kampioene haar. "Moeten we die tijden van haar normaal gaan vinden?", wil Aron Kleeven, presentator van Dromen van Goud, van Timmer weten. "Zij laat dit constant zien, dus het is een beetje de maatstaaf geworden", reageert de Groningse. "Voor haar."

"Dit is haar niveau", aldus Timmer over Kok. "Ze blijft het vasthouden, het hele seizoen is ze heel stabiel. Ook hier, na een Olympische Spelen - want dat is een enorme piek geweest. Nu ook in Thialf, het is ook genieten voor haar. Zij hoeft niet maximaal gas te geven en risico’s te nemen. Het is een lekkere positie waar ze in zit. Het is subliem."

Oefenen met juichen

Vrijdag volgen nog twee races, een 500 en 1000 meter. Die kan Kok in de ogen van Timmer op haar dooie gemakje uitrijden. "Ik denk dat ze al kan gaan nadenken hoe ze moet gaan wuiven als ze wereldkampioen sprint is. Zij kan dat voor de spiegel alvast gaan doen. Leuk is dat."

