Topschaatsster Femke Kok (24) is de koningin van de 500 meter. Driemaal op rij won ze de kortste discipline bij de WK afstanden. Voordat ze weer de schaatsijzers onder bindt, deed de Friezin mee aan een smaakvolle shoot in zwart-wit voor een nieuw tijdschrift.

Kok liet zich op haar mooist op de gevoelige plaat zetten voor het blad Famke.

Op de site presenteert de nieuwe publicatie zich zo: "Noord-Nederland krijgt een eigen vrouwenblad: Famke. Vanaf 5 september ligt de eerste editie in de winkels. Famke is een magazine dat gebouwd is op de kracht en verhalen van vrouwen uit het Noorden. Het blad voelt dichtbij, is eerlijk, herkenbaar én heeft een vleug lef."

Let's go

Een krachtige vrouw uit het Noorden met de naam Femke hoort uiteraard thuis in Famke. Zelf genoot ze in elk geval van de reportage. Op Instagram schrijft ze: "Een hele leuke shoot voor het nieuwe magazine. Vanaf vandaag in de winkel! Let’s go Famkes."

De kiekjes die als preview zijn vrijgegeven vallen ook bij collega's in goede aarde. Zo laat Europees allroundkampioene Antoinette Rijpma-de Jong een icoon van een vlammetje achter als reactie en een ander meent dit: 'In zwart-wit kom je mooi uit." Een fan uit een Spaanstalig land kan het ook allemaal wel waarderen: "Muy bonita".

Team Reggeborgh

Kok schaatst al jaren voor Team Reggeborgh en eerder dit jaar verlengde ze haar verbintenis met de equipe. "De tijd is echt voorbij gevlogen", aldus Kok, die al sinds 2020 bij de ploeg betrokken is.

"Ik heb natuurlijk al zoveel mooie dingen bereikt en dat waren eigenlijk allemaal dromen. Dat dat nu al heb mogen waarmaken met zo'n goed team om me heen, dat geeft vertrouwen. Daarom wil ik ook nog niet weg", vertelde Kok, die haar contract verlengde tot na het seizoen 2027/28. Onlangs deed haar mannelijke collega Jenning de Boo, eveneens wereldkampioen, dat ook.

Goed doel

Eind maart zette Kok zich ook in voor het goede doel. Ze bezocht samen met teamgenoten Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Patrick Roest en Marcel Bosker het Princes Máxima Centrum in Utrecht. Daar zijn ze bezig om kinderen met kanker te genezen. 'Het was een mooie, indrukwekkende middag voor de Reggeborgh schaatsers', aldus de ploeg. Kok omschreef het als 'mooie dag'.