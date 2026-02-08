Marianne Timmer kende grootse olympische successen dankzij drie gouden medailles, maar beleefde op de Winterspelen ook enorme dieptepunten. Vier jaar nadat ze de wereld verbaasde met twee prachtige titels, eindigden de Spelen van 2002 voor haar in een enorme flinke teleurstelling. Daar blikt ze nu op terug in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Daarvoor moeten we terug naar Salt Lake City, waar in 2002 de Olympische Winterspelen werden gehouden. Vier jaar eerder imponeerde Timmer in Nagano met twee gouden medailles. Ze zegevierde op de 1000 en de 1500 meter. In de jaren tussen beide Spelen werd ze nog eens wereldkampioene op de 1000 meter en won ze meerdere nationale titels. Dat beloofde dus wat voor de Spelen van Salt Lake City.

Moeilijk jaar voor Marianne Timmer

Het werd echter een deceptie voor de inmiddels 51-jarige Timmer, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Ik vang effe wat tranen op", zegt Timmer grappend als het onderwerp wordt aangesneden. "Dat was een van mijn moeilijkste jaren. Daar is heel veel gebeurd."

En dat is een understatement. Vlak voor de Spelen moest Timmer voor de rechtbank verschijnen omdat een voormalig trainer geld eiste en daarnaast had de voormalig topschaatsster toentertijd geen contact met haar vader. Ook had ze sportief gezien een lastige periode onder haar coach Peter Mueller, ook haar toenmalige man. "Dus dat had een heel grote impact op mijn privéleven en dat nam de overhand. Randzaken werden hoofdzaken", aldus Timmer.

Teleurstelling in Verenigde Staten

Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat haar Spelen van Salt Lake een deceptie werden. Op de 1000 meter liep ze door een vierde plaats nét een medaille mis en op de 500 meter eindigde ze als achtste, maar vooral de 1500 meter werd een flinke teleurstelling. De regerend olympisch kampioene stelde hevig teleur met een 21ste plaats.

Revanche in 2006

In 2006 was er gelukkig nog een gouden race van Timmer op de Spelen. In Turijn stuntte ze met de olympische titel op de 1000 meter. "Als dat (de situatie van Timmer, red.) weer opgelost wordt, je bent weer vrij en je kan je focussen op wat je moet doen, dan is aller weer mogelijk", zo besluit ze.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.