Femke Kok is de vierde Nederlandse vrouw ooit die de WK sprint heeft gewonnen. De eerste? Dat was Marianne Timmer, in 2004. De voormalig topschaatster bewondert haar Friese opvolgster en blikt vooruit naar wat Kok nog meer in zich heeft.

Kok was eerder al tweemaal tweede bij de WK sprint. De 25-jarige Friezin pakte dit jaar de titel door in het dolenthousiaset ijspaleis Thialf alle vier afstanden van de WK in Thialf te winnen. Met Suzanne Schulting (zilver) en Marrit Fledderus (brons) is het podium voor het eerst geheel Nederlands.

Wereldrecord onder de 36?

In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud reageert Timmer op de stelling dat Kok als eerste vrouw een 500 meter onder de 36 seconden gaat schaatsen. In november 2025 bracht ze in Salt Lake City het wereldrecord omlaag naar 36,09 seconden.

"Dat zou zomaar eens kunnen", zegt Timmer. Dan moeten wel alle omstandigheden meewerken, weet de drievoudig olympisch kampioene. "De luchtdruk, het ijs", somt ze op. "Dan is dat absoluut mogelijk. Het zou ongekend zijn. Ik herinner me dat destijds Christine Aaftink onder de 40 seconden reed. En nu is het 50 meter verder. Alsof je stilstaat. De ijsbanen worden beter, de schaatsen worden beter. Er zijn constant innovaties. Waar stopt dat, zou je zeggen?"

Sterren

Kunnen we die doorbraak al komend seizoen verwachten, in het jaar na de Olympische Winterspelen? Timmer is hoopvol: "Als alle sterren goed staan, dan kan het tussen nu en volgend jaar of het jaar erna gebeuren."

Timmer moest het als sprintster meer van de 1000 meter hebben dan de 500 meter. Toch kende ze ook successen op de korste afstand. Zo werd ze derde bij de WK afstanden 1999 en kroonde ze zich van 2003 tot en met 2006 viermaal op rij tot Nederlands kampioene.

