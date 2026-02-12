De 38-jarige Martina Sablikova gaat de olympische geschiedenis in. Het Tsjechische schaatsicoon reed donderdag haar 5000 meter op de Winterspelen. Een zieke Sablikova kwam niet verder dan een elfde plek. Toch nam ze 'als een legende' afscheid.

Sablikova kende een flinke tegenvaller aan het begin van de Winterspelen. De winnares van drie gouden, twee zilveren en twee bronzen olympische medailles had namelijk koorts. Het zorgde ervoor dat ze ook niet okselfris aan de 5000 meter verscheen. "Ze zei zelf dat ze nog nooit zoveel pillen in haar leven had geslikt, maar daar valt niets aan te doen", stelde de arts, die haar groen licht gaf om te starten.

Roemloze laatste afstand

Volgepropt met pillen nam de 38-jarige Tsjechische het in de laatste rit op tegen de uiteindelijke winnares: Francesca Lollobrigida. Al snel bleek dat Sablikova het tempo niet bij kon benen en een nieuwe medaille op haar favoriete afstand er niet in zat. Uiteindelijk eindigde ze op dik 20 seconden van nummer 3 Ragne Wiklund uit Noorwegen. Zilver ging knap naar de Nederlandse Merel Conijn.

Diepe buiging van en voor Sablikova

Voor Sablikova was het al een overwinning an sich dat ze aan de start verscheen. Glunderend nam ze na afloop afscheid van het aanwezige publiek. Ook volgde een diepe buiging richting Lollobrigida, die het gebaar zelf ook terug deed.

"Dit is leuk", erkende oud-schaatser Erben Wennemars bij de NOS. Daar werd Sablikova "de kampioen der kampioenen" genoemd.

'Zo neemt een legende afscheid'

Van verdriet was geen sprake, zeker niet zelfs. Sablikova balde haar vuist en kreeg een staande ovatie van het publiek, of ze nou uit Nederland, Italië of Tsjechië kwamen. "Zo neemt een legende afscheid", zag het Tsjechische Sport.

Sablikova kan volgende week vrijdag nog de 1500 meter rijden, net als vriendin Nikola Zdrahalova. Ook daar zal de ervaren Tsjechische geen medaillekandidaat zijn, waardoor het blijft bij zes deelnames en eremetaal op de volgende afstanden: 5000 meter (goud, zilver en brons), 3000 meter (goud en zilver) en 1500 meter (brons).