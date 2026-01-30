De Nederlandse schaatsers op de 500, 1000 en 1500 meter én de massastart staan voor een loodzware opgave op de Olympische Spelen van Milaan: ze moeten Amerikaans schaatsfenomeen Jordan Stolz verslaan. Zijn mentor Shani Davis verwacht dat Stolz boven de concurrentie uit stijgt.

Davis wordt door Milwaukee Journal Sentinel gevraagd naar de kwaliteiten van Stolz. De tweevoudig olympisch kampioen op de 1000 meter is vol lof over de 21-jarige. "Zijn start is bizar snel. Het is een van zijn sterke punten", begint hij.

Monsterlijk

De 43-jarige Amerikaan vertelt dat veel van zijn sterke punten al op jonge leeftijd zijn ontwikkeld bij Stolz. "Hij heeft die monsterlijke start al van kinds af aan. Nu heeft hij meer kracht met een groot volwassen lichaam. Het is gewoon een sterke, complete schaatser. Hij heeft totaal geen zwakheden", aldus Davis.

'Geen zwaktes'

"Ik heb het idee dat Jordan een uniek individu is. Zijn fysieke ontwikkeling door de jaren heen heeft heel erg in zijn voordeel gewerkt", legt hij uit. "Ik denk dat hij die snelheid en kracht van nature heeft. Je kunt eraan werken, maar als je dat niet hebt, heb je het niet. Ook zijn conditie- en krachttraining voor de middellange afstanden, er zijn gewoon geen zwaktes."

Verschil met Nederlanders

De Nederlandse schaatsers zullen het dus lastig krijgen op de Spelen, denkt ook Davis. Hij verwacht dat Stolz op alle afstanden kan winnen, mits hij helemaal gezond is en niet afgeleid wordt. "Het is geweldig dat hij zo dominant is op die drie afstanden op 21-jarige leeftijd", aldus zijn mentor, die ook het verschil met de Nederlandse toppers opmerkt.

"Hij heeft niet alle middelen die de Nederlanders hebben", weet Davis. "Hij is een individu met een hecht team om zich heen en die werkt met wat hij heeft. Daar heb ik bewondering voor. Ik denk dat het beste nog moet komen."

Vijf medailles?

Nederlandse topschaatser Jenning de Boo gaat in Milaan de strijd om het goud met Stolz aan op de 500 en 1000 meter. Kjeld Nuis doet dat op de 1000 en 1500 meter. Joep Wennemars komt net als de Amerikaan op alledrie die onderdelen in actie. Op de massastart is het aan Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt.

Het is nog onduidelijk of Stolz ook een rol gaat spelen op de ploegenachtervolging. Mocht de Amerikaan dat doen én al zijn onderdelen winnen, dat treedt hij in de voetsporen van Eric Heiden. Zijn landgenoot won op de Spelen van 1980 alle vijf de afstanden.

