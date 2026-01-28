Kjeld Nuis hoopt in Milaan zijn collectie olympische medailles uit te gaan breiden en wat dat betreft zal hij vertrouwen kunnen halen uit de laatste World Cup voor de Winterspelen. De topschaatser kon op de 1500 meter weliswaar bij lange na niet tippen aan Jordan Stolz, maar eindigde wel als derde. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer viel echter iets anders op aan Nuis in Inzell.

Nuis plaatste zich bij het OKT eigenlijk alleen voor de olympische 1000 meter, maar doordat teamgenoot Tim Prins niet meegaat naar Milaan mag hij ook op de 1500 meter in actie komen in Milaan. Dat is de afstand waarop hij al twee keer op rij olympisch kampioen werd.

Nuis eindigde in Inzell op bijna twee seconden van winnaar Stolz, maar was na afloop vooral tevreden dat hij, zoals het hele seizoen bij de internationale wedstrijden, de beste Nederlander was. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Joep Wennemars de afstand niet reed.

De uitspraken van Nuis vond Timmer bijzonder: "Ik vind Kjeld ook geforceerd overkomen, zo van: zie je nou wel. Die is ook met bewijsdrang bezig op een andere manier. Dan denk ik: dat hoef je niet te doen. Laat de resultaten voor zich spreken.

Verschil met Joep Wennemars

Timmer ziet een groot verschil tussen de aanpak van Nuis en zijn rivaal: "Als ik dan kijk naar Joep, die doet zijn eigen ding. Dat is heel anders en dat komt op mij wel sterk over. Kjeld heeft inderdaad met die 1500 meter iets recht te zetten en die haalt daar wel energie uit."

Nuis kan in Milaan voor zijn derde gouden plak op rij op de 1500 meter gaan, maar Timmer ziet dat niet gauw gebeuren: "Ik denk dat goud voor Kjeld te hoog gegrepen is. Dat vind hij natuurlijk niet leuk dat ik zeg, daar haalt hij ook weer energie uit." De topschaatser leek overigens zelf dat idee ook wel te hebben, want hij sprak voor het eerst uit dat hij tevreden is met een podiumplek.

Internationaal podium

Timmer verheugt zich in ieder geval op de olympische wedstrijd. Niet alleen door de clash tussen Nuis en Wennemars, maar ook doordat er veel verschillende landen kans maken op een medaille. In Inzell hadden de zes snelste rijders allemaal een andere nationaliteit. "We hebben alle landen erbij, dat is heel lang niet zo geweest. Leuk is dat."

De 1500 meter voor mannen wordt bij de Olympische Winterspelen op donderdag 19 februari om 16.30 uur gereden. Naast Nuis en Wennemars is Tijmen Snel de andere Nederlander die de afstand gaat rijden.

