De eerste dag van de World Cup in Heerenveen zit er alweer op. Ex-topschaatsster Ireen Wüst trekt na de laatste afstand een pijnlijke conclusie en is wat teleurgesteld in de 1000 meter van de vrouwen. "Ik moet even schakelen."

Jutta Leerdam ging er op haar favoriete afstand met de winst vandoor, maar deed dat niet op spectaculaire wijze. "Ik vond eerlijk gezegd de tijden een beetje tegenvallen, dus ik moet even een beetje schakelen", zegt Wüst na afloop bij NOS.

Voordat de vrouwen van start gingen op de 1000 meter in Thialf werd er door de mannen nog voor sensatie gezorgd op de 1500. Jordan Stolz daar het baanrecord van Kjeld Nuis uit de boeken.

Niet supersnel

De tijden op de 1000 meter kwamen echter niet eens in de buurt van het baanrecord. "Bij de tijd van Miho Takagi dacht ik: mwa. Maar die werd nog tweede." Leerdam ging er met de winst vandoor. "Het was inderdaad geen supersnelle tijd", sluit analist Mark Tuitert zich bij zijn collega aan. "Maar de rit was eigenlijk gewoon heel goed."

Femke Kok

Wüst vond ook Femke Kok tegenvallen. Zij werd vierde met haar tijd van 1:12.36. "Ze opende in 17.5, dan verwacht je ook minimaal een rondje van 26.8, 26.7." Dat zat er echter niet in. Kok moest het doen met de derde plek.

