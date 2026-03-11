Jenning de Boo is met zijn 22 lentes een van de jongere schaatskampioenen die Nederland op dit moment rijk is. Afgelopen week pakte hij de wereldtitel sprint in Thialf. Maar wat mensen misschien niet achter De Boo hadden gedacht, is dat hij een "hele diverse" muzieksmaak heeft.

De Boo won eerder dit seizoen twee keer olympisch zilver op de Winterspelen in Milaan. Daar liep hij journalist Frank Evenblij tegen het lijf. Zij raakten aan de praat en dat gesprek ging over muziek. Zo kwam Evenblij erachter dat De Boo groot fan is van het album Communiqué van de Britse rockband Dire Straits.

'Dat is mijn rustmomentje'

"Ik heb een hele diverse muzieksmaak, maar de platen van Dire Straits blijven mijn favoriet", zei De Boo in RTL Tonight, waar hij zondagavond met Evenblij aanschoof. Dat zorgde voor verbazing bij presentator Humberto Tan, die verwachtte dat de schaatser naar artiesten als Frenna zou luisteren - wat óók het geval is.

De Boo heeft liefde voor de muziek uit de jaren 70 en 80. Hij spaart ook oude platen. Zijn platenkast omvat onder meer Backless (1978) van Eric Clapton en Seal (1994) van Seal. En dus Communiqué van Dire Straits. "Er is toch niks lekkerder dan zondagochtend een koffietje zetten en een lekker plaatje op zetten? Dat is mijn rustmomentje, daar ga ik heel goed op", bekende de Nederlandse topsprinter.

Geen AirPods

Een favoriet nummer voor het schaatsen heeft De Boo niet. "Ik luister weinig muziek rond trainingen. Ik zie wel heel veel mensen met AirPods in lopen, ik ga liever een beetje op in de wedstrijd. Om mezelf helemaal af te sluiten, dat helpt niet", is zijn mening.

Met twee keer olympisch zilver en een wereldtitel sprint op zak gaat De Boo woensdagavond de strijd aan met Joy Beune bij de Zilveren Bal. Daar strijden de twee in een pikante clash op de 3000 meter. In aanloop naar die confrontatie is het vuurtje al aardig opgestookt. Voor De Boo wordt het zijn debuut op de 3 kilometer, waar Beune regerend wereldkampioene is op die afstand.