Topschaatser Joep Wennemars beleefde vorig seizoen zijn hoogtepunt met de wereldtitel op de 1000 meter. De weg daar naartoe was echter zwaar. Hij onderging vlak voor de start van het schaatsjaar een risicovolle operatie. "Ineens kon ik niets meer."

Wennemars vertelt openhartig over de zorgwekkende ingreep in Helden Magazine. Hij moest in spetember 2024 onder het mes vanwege een scheur in zijn meniscus. "Ik zag alles instorten. Het hele schaatsseizoen en zelfs meer dan dat." Hij zat al midden in de voorbereiding en stond er naar eigen zeggen nog nooit zo goed voor als toen.

Een operatie bleek onvermijdelijk, maar de operatie bracht wel de nodige risico's met zich mee. "De arts wilde me geen garanties geven", aldus Wennemars. "Hij zei: ‘Misschien heb je maar even last na de operatie, maar het kan ook zo zijn dat je er een paar jaar last van blijft houden. En misschien wordt het wel nooit meer zoals het was.’"

Voorbeeld Novak Djokovic

Wennemars moest maar hopen dat hij bij de gelukkigen zou komen te horen. Daarbij haalde hij inspiratie uit het verhaal van toptennisser Novak Djokovic. Hij liep een scheur in zijn meniscus op in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs 2024. Hij keerde terug na de operatie en won olympisch tennisgoud in het enkelspel.

Wennemars begon dus al snel na de operatie met trainen, om net als zijn voorbeeld er zo spoedig mogelijk weer te staan. Dat ging niet zonder slag of stoot. "Ik had constant pijn." Bovendien maakte hij zich zorgen dat zijn been niet herstelde tijdens rust. "Het was zo frustrerend, de onzekerheid knaagde aan me. Er waren lange tijd heel weinig dingen waar ik vertrouwen uit kon halen op het ijs."

Twijfels

De trainingen boden geen houvast en Wennemars vond geen vertrouwen op het ijs. "Na verloop van tijd ging ik aan alles twijfelen. Ik dacht: het moet toch een keer komen? Waarom krijg ik die bevestiging niet? Komt het nog wel goed?"

Het lukte hem in februari, een half jaar na de operatie, pas voor het eerst om de 1000 meter goed te rijden. En dat was op een cruciaal moment: tijdens de NK afstanden, waardoor de schaatser van Team Essent zich plaatste voor de WK afstanden. "Dat was het moment dat ik voelde dat ik frisser werd.” Het resulteerde uiteindelijk dus zelfs in een wereldtitel.