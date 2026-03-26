Antoinette Rijpma-de Jong beleefde een grandioos seizoen. De 30-jarige zette de kroon op een al imposante schaatscarrière met olympisch goud op de 1500 meter. Dik een maand na haar titel werd ze nog eens in het zonnetje gezet.

Rijpma-de Jong koos bewust om zich op één afstand te richten bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Tijdens het OKT in december sloeg ze de 3000 meter over om vól voor de 1500 meter te gaan. Dat bleek uiteindelijk een schot in de roos. Tegen alle verwachtingen in won Rijpma-de Jong olympisch goud op de schaatsmijl; ze was net iets sneller dan de Noorse Ragne Wiklund. Na twee keer zilver en drie keer brons op de Winterspelen was dit de kers op de taart.

Zo werd de topschaatsster na al het vechten eindelijk beloond. In haar jeugd werd ze namelijk zwaar gepest vanwege haar rode haar. "Ik voel me nog altijd een normaal meisje van de boerderij. Maar ik hoop dat ik heb laten zien dat als je een droom hebt, je ervoor moet blijven gaan. Laat je niet uit het veld slaan door alles wat er om je heen gebeurt", gaf ze mee aan de wereld.

Welverdiende 'vakantie'

Rijpma-de Jong werd vervolgens in Nederland gehuldigd en geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Ook deed ze nog mee aan de WK allround in Thialf, waar ze verdienstelijk als vijfde eindigde. Daarna kon een vakantie beginnen met haar man Coen Rijpma, al vonden volgers dat daar weinig sprake van was. Ze merkten op dat de topschaatsster en haar geliefde er wel heel vaak op uit trokken met de wielerfiets.

Inmiddels is Rijpma-de Jong weer terug in Nederland en ook daar gaat het sporten verder. Ze maakte zelfs een uitstapje naar het baanwielrennen. "Einde seizoen, maar toch twee keer links", schreef de topschaatsster met een duidelijke verwijzing naar haar geliefde sport bij een foto op Instagram. Net als bij het schaatsen gaan baanwielrenners twee keer linksaf.

Bijzonder aandenken

Eenmaal terug in ons kikkerlandje werd Rijpma-de Jong ook nog eens verrast door Staatsloterij, hoofdsponsor van TeamNL. Zij gaven de schaatskampioene een ketting cadeau met daarop de olympische ringen en de datum van haar gouden medaille. "Wat als... je dromen waarmaakt in Milaan! Namens Staatsloterij gefeliciteerd met je gouden medaille, Antoinette", stond erbij geschreven.