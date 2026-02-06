Het favorietenlijstje is bij de olympische 500 meter voor vrouwen erg kort. De enige naam daarop is Femke Kok. De regerend wereldkampioene regeert al een paar jaar met harde hand op de kortste afstand. De topschaatsster leeft schijnbaar vrij ontspannen toe naar haar gedroomde grote dag.

De Friese sprintster won dit seizoen alle wedstrijden op de 500 meter waarin ze aan de start stond. Bij de laatste World Cup, in Inzell, won Kok haar dertiende wereldbekerwedstrijd op rij waarin ze meedeed. Ze deed dat in een nieuw baanrecord.

'Ik doe het op de Nederlandse manier'

Op Instagram neemt Kok haar volgers mee met haar olympische avontuur. Ze laat foto's zien uit Milaan, waar de wedstrijden op de langebaan plaatsvinden. In enkele story's deelt ze mee dat vrijdag een 'rustdag' is voor haar. Die spendeert ze als een toerist: ze loopt door winkelstraatjes in de Italiaanse stad, geniet van een bakje koffie en een muffin en waagt zich zelfs op een fiets.

Terwijl ze over de straat fietst, over een tramspoor, blikt ze in de lens van de camera van haar smartphone. "Ik verkend de stad op de Nederlandse manier", zet ze erbij. Daarnaast geniet ze van een blikje cola van een groot frisdrankmerk. Op het blik staat haar naam en beeltenis vermeld, Ze is kennelijk opgenomen in een reeks die is gewijd aan atleten die meedoen aan de Spelen.

Femke Kok slaat ceremonie over

Vanaf woensdag vinden er al wedstrijden plaats, maar de Olympische Winterspelen worden vrijdag pas officieel geopend verklaard. Een groot deel van de olympiërs zal de ceremonie bijwonen. Kok niet.

©Femke Kok op Instagram

Ook toppers als Jutta Leerdam, Joy Beune, Marijke Groenewoud, Joep Wennemars en Stijn van de Bunt laten het grote evenement aan zich voorbij gaan. De reden hiervoor is omdat ze komende zaterdag, zondag of maandag al in actie komen op de Winterspelen.

©Femke Kok op Instagram