Schaatskampioene Irene Schouten kan zich niet bedwingen: 'Wat heb ik toch zin in meer'

Topschaatsster Irene Schouten (32) beviel in december 2024 van baby Dirk, keerde in februari terug in het schaatspeloton voor een marathon en traint momenteel door, al is niet helemaal duidelijk met welke plannen.

Vrijdag zette Schouten op Instagram een foto waarop ze op deze zonnige dag haar trouwe racefiets heeft bestegen, gekleed in een zwart wielrenpak en met een witte helm op. Ze leunt met de ene hand tegen de muur van een huis, terwijl ze haar hoofd heeft gedraaid en met een mysterieus Mona Lisa-lachje ergens naar kijkt.

Het bijschrijft is: Kort kort 🖤☀️ Ohh wat heb ik toch zin in meer ☀️ fietsritjes.

Jillert Anema

Schouten heeft een contract bij Team Albert Heijn Zaanlander, al is door een conflict met die ploeg niet helder of ze ook na de zomer weer daarvoor gaat rijdenl. Trainer Jillert Anema was niet te spreken over de terugkeer van Schouten in februari en liet dat in de media in felle bewoordingen blijken.

Hij was zelfs van mening dat Schouten wat hem betreft niet meer bij het team hoort, omdat ze door haar zwangerschap niet heeft voldaan aan de eisen daarvan.

Succesvolle Nederlandse schaatscoach keert terug met speciale missie: 'Wil hem van dienst zijn' De Nederlandse schaatscoach Bart Schouten keert toch weer terug langs de schaatsbaan. De 57-jarige Haarlemmer nam een jaar geleden een sabbatical van het ijs, maar heeft een nieuw doel voor ogen nadat de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen zich meldde. "Hij vroeg of ik hem zou kunnen helpen."

Comeback Irene Schouten

Schouten was op haar beurt verbaasd over de heftige uitspraken van de trainer waarmee ze zoveel successen heeft gevierd. Ze weet niet beter dan dat haar contract tot na de Olympische Winterspelen van 2026 doorloopt. Of ze de ambitie heeft om deel te nemen aan de Winterspelen is vooralsnog onhelder. Ze heeft de deur richting een comeback op de langebaan nooit expliciet en keihard dicht gesmeten.

De komende maanden zullen Schouten, Anema en Team Albert Heijn Zaanlander om tafel moeten gaan om te beslissen hoe het verder moet. Aan haar trainingsarbeid te zien is Schouten van plan om ook komende herfst en winter op zijn minst marathons te rijden. Dan zal ze wel onderdeel van een team willen zijn; is het niet bij haar oude team, dan is ze vast welkom bij een ander team.

Veelbesproken schaatspak Irene Schouten levert na spannende strijd mooi bedrag op voor bijzonder doel De comeback van Irene Schouten op het ijs vorige maand zorgde voor flink wat rumoer. De schaatsster verscheen namelijk niet in de kleuren van haar team, maar droeg voor het goede doel een speciaal schaatspak. Dat unieke exemplaar is inmiddels geveild en heeft na een ware biedingsoorlog een heel mooi bedrag opgeleverd.

De Klassenavond

Binnenkort is Schouten te zien in het programma De Klassenavond. In dit nieuwe programma dat te zien is op SBS6 organiseert presentator Rob Kamphues samen met bekende Nederlanders Gerard Joling, André Hazes, Rico Verhoeven, Katja Schuurman en Armin van Buuren een klassenavond. Het Talpa-programma is daarmee vrijwel identiek aan De reünie, dat al jarenlang te zien is bij de NPO.