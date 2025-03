'Opvallend bezoek' Jake Paul zorgt voor veel verbazing: 'Dat is wel een gek gezicht'

Veel ogen waren afgelopen weekend in Hamar gericht op topschaatsster Jutta Leerdam, maar zeker ook op haar wereldberoemde vriend Jake Paul. In de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast hebben ex-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As wel een mening over het "opvallende bezoek" van Jake Paul aan de WK afstanden. "Als je dit niet weet, dan is het wel een gek gezicht."

Jake Paul had van de internationale schaatsunie (ISU) een speciale uitnodiging gekregen om naar Hamar te komen, en maakte daar dan ook dankbaar gebruik van. Hij miste op donderdag nog wel het gouden moment van zijn geliefde Jutta. Met Suzanne Schulting en Angel Daleman veroverde Leerdam de wereldtitel op de teamsprint. Wel was Paul op vrijdag en zaterdag getuige van haar zilveren (500 meter) en bronzen (1000 meter) prestaties.

"Dat was opvallend", trapt Van As af over de aanwezigheid van Jake Paul. "We zagen hem in één keer op het middenterrein flaneren en shinen. Hevig knuffelend met zijn vriendin Jutta. Dat is natuurlijk apart om te zien" Hoog vult haar aan: "Dat er een partner op het middenterrein staat."

Van As wordt door Hoog gevraagd of het een goede zet van de ISU is geweest om Jake Paul voor de WK afstanden uit te nodigen. "Als ik denk waarom ze het hebben gedaan, dan ben ik het er mee eens. Ik denk dat ze het hebben gedaan om de schaatssport bekender te maken bij het breder publiek. Nieuwe kijkers bereiken."

Zo beseft Van As maar al te goed dat Jake Paul een influencer is met miljoenen volgers en fans via sociale media. "Hij heeft dat YouTube-kanaal, maakt vlogs en heeft megaveel volgers. "Hoog vult aan: "Misschien willen ze een wat jonger publiek bereiken ook, want het zat vol met oude mensen. Ik zag alleen maar oude mensen op de tribune."

Van As begrijpt die 'vergrijzing' wel: "Dat is nog steeds die oude garde die overal mee naartoe reist." Hoog vindt dat de schaatssport dan ook wel in een nieuw jasje mag worden gestoken. "Daar dragen Joy Beune, Jutta en Suzanne Schulting natuurlijk hartstikke lekker aan bij."

Van As: "Als ze het daarom hebben gedaan, dan is het slimme zet. Dan bereik je natuurlijk wel meer publiek en maak je de schaatssport wereldwijd veel bekender. Maar als je dit niet weet, dan is het wel een gek gezicht om hem daar op het middenterrein te zien. Het is geen schaatser, geen trainer, geen fysio. Het is de vriend van. Ik heb nog nooit de vriend of vriendin van iemand, die niet schaatst, op het middenterrein gezien."

Hoog vraagt zich vervolgens hardop af: "Stond jij niet op het middenterrein te wachten tot Sven klaar was?" Van As reageert al grappend: "Ik wilde wel heel graag, maar ik werd altijd tegengehouden. Ik stond te trappelen bij die ingang." Al snel grijpt ze terug naar Jake Paul. "Het is natuurlijk wel apart om te zien. Ik dacht wat doet die gozer daar nou en dacht eerst letterlijk, wat overdreven eigenlijk. Maar daar zit dus een gedachte achter. Voor Jutta natuurlijk heel leuk."

Hoog zag ook de beelden van Jake Paul op de tribune bij de 1000 meter van Jutta Leerdam. "Hij werd natuurlijk veel in beeld genomen. Je ziet een heel mediateam om hem heen, ongelooflijk. Hij wordt van alle kanten gefilmd. Dan zit je in spanning voor die race van je vriendin en dan wordt je van alle kanten gefilmd. Ik zou helemaal para worden. Maar dat is zijn werk en leven. Hij is het gewend."

"Wie weet wat het allemaal gaat brengen. Voor de schaatssport is het alleen maar mooi", sluit Van As af. Ook al is het seizoen ten einde, van Jutta en Jake zullen we de komende periode vast en zeker nog voldoende zien en horen. Het verliefde stel stapte in Hamar in elk geval snel op het vliegtuig en geniet inmiddels van een welverdiende vakantie.

Tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As blikken elke maandag in de wekelijkse podcast van Sportnieuws.nl terug op het sportweekend.