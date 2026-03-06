Marianne Timmer is al jaren gestopt als schaatsster, maar heeft nog verhalen te over over haar wedstrijden. In 2004 werd ze de eerste Nederlandse vrouw die de WK sprint won. Dat deed ze door heel hard te schaatsen, maar op het vliegveld gebeurde er iets wat misschien een klein beetje heeft geholpen.

De drievoudig olympisch kampioene zorgde 22 jaar geleden voor groot schaatssucces. Dat deed ze in het Japanse Nagano, waar ze in 1998 al stuntte met tweemaal olympisch goud. In Japan won ze als eerste Nederlandse vrouw het mondiale sprinttoernooi door onder meer Anni Friesinger te kloppen. In het vliegtuig zag Timmer echter iets in het inmiddels verdwenen tijdschrift Sportweek waar ze de nodige motivatie uithaalde.

Uitspraken van waarzegster

Dat vertelt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Ik sla dat blad open en er staat Wilma de Waarzegster op." Zij deed enkele voorspellingen over onder meer Pieter van den Hoogenband en Ajax, maar ook over Timmer zelf "En wat stond er tot mijn verbazing: Marianne Timmer, ach.. Die loopt eerder achter de kinderwagen dan dat ze überhaupt een medaille wint. Toen dacht ik 'dat zal toch niet waar zijn?'"

Geloof het of niet, maar die uitspraak ging in het hoofd zitten van Timmer. "Toch dacht ik: ik ga gewoon laten zien dat het niet waar is. Ik kon hier harder op rijden. En dan word je gewoon wereldkampioen, dankzij Wilma."

Timmer schreef in Nagano geschiedenis, maar deed dat zonder op één afstand echt flink uit te halen. Ze eindigde op drie afstanden als derde en werd eenmaal vierde, maar omdat al haar concurrenten een of meerdere ritten teleurstelden en Timmer het meest constant was ging ze er met de wereldtitel vandoor. Ze is één van de drie Nederlandse vrouwen die de mondiale sprinttitel ooit won. In 2018 volgde Jorien ter Mors haar op, in 2022 ging de WK-titel naar Jutta Leerdam. Femke Kok is dit jaar één van de topfavorieten.

