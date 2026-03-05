De WK sprint en allround die deze week worden verreden in Thialf wierpen hun schaduw afgelopen weekend al vooruit. De aanwijsplekken die de KNSB besloot uit te delen, zorgden voor nogal wat scheve gezichten op de NK. Ook drievoudig olympische kampioene Marianne Timmer heeft zo haar bedenkingen.

Hoe zit het ook alweer? Voorafgaand aan de NK had de KNSB al flink wat aanwijsplekken vergeven voor de WK allround en sprint van deze week. Grote namen als Jenning de Boo en Femke Kok konden de nationale kampioenschappen dus overslaan en mogen hoe dan ook starten op de wereldkampioenschappen. Bij het allroundtoernooi voor de vrouwen was de gang van zaken op zijn minst opmerkelijk te noemen. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen een aanwijsplek, waardoor er op de NK geen ticket meer te verdienen was.

Dat was tegen het zere been van Conijn. Uit protest gaf ze er na de eerste 500 meter de brui aan en ze verscheen niet meer aan de start van de 3000 meter. "Een bijzondere situatie", vond Timmer. "Conijn was zo uit het veld geslagen en er was al een discussie geweest met Jillert Anema (haar coach, red,), want zij wilde niet starten." De boosheid van Conijn was volkomen begrijpelijk volgens de ex-topschaatsster. "Absoluut, het is niet eerlijk. Zij verdiende een kans om eraan mee te doen, maar ze had het ook af kunnen dwingen en dat had ik liever gezien dan dat ze uitstapte."

Opmerkelijk besluit ten koste van Merel Conijn

Pikant feitje: in de eigen reglementen van de KNSB staat dat de bond maximaal twee aanwijsplekken mag weggeven. Voor de WK waren dat er bij het allroundtoernooi van de vrouwen dus drie. Dat ook Rijpma-de Jong een speciale behandeling van de bond kreeg, noemt Timmer 'opmerkelijk'.

"Antoinette is meer richting de sprint gegaan. Zij mag nu het allroundtoernooi rijden, maar heeft bijna geen 3 of 5 kilometers gereden. Dus dat vind ik heel opmerkelijk." Wat Timmer betreft is het dus vreemd dat niet alleen Groenewoud en Beune een plekje kregen, maar ook Rijpma-de Jong. "Dat vind ik wel gek, ja."

De 30-jarige Rijpma-de Jong werd al vijf keer derde op een WK allround, maar koos er richting de Spelen van Milaan voor zich meer te richten op de 1000 en de 1500 meter. Met succes, want vorige maand pakte de Friezin goud op de olympische 1500 meter.

Nederlandse deelnemers

De komende dagen staan, zonder Conijn, in het teken van de WK sprint en allround. Beune, Groenewoud en Rijpma-de Jong rijden het allroundtoernooi bij de vrouwen, Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt bij de mannen. Op de sprintkampioenschappen doen Joep Wennemars, Jenning de Boo, Janno Botman, Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus een gooi naar de titel.

Beluister de podcast

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.