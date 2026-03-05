Schaatstempel Thialf zal dit weekeinde oranje kleuren voor de WK allround & sprint. De Nederlandse toppers zullen ongetwijfeld kunnen rekenen op veel steun. Maar er is zeker één buitenlandse topschaatsster die een staande ovatie zal krijgen: Martina Sablikova. De 38-jarige legende neemt afscheid.

De Tsjechische schaatst al ruim 20 jaar op topniveau. In 2006 reed ze haar eerste Winterspelen, onlangs in februari haar laatste. Op alle edities won ze drie gouden, twee zilveren en twee bronzen plakken. Sablikova zwaaide in Milaan al naar haar fans, nadat ze maar één afstand kon rijden wegens ziekte. Het schaatsicoon sloeg de 3000 meter over, om alleen de 5000 meter te rijden. Daarop werd ze elfde.

Twijfels voor WK allround

Daardoor leefde Sablikova met vraagtekens toe naar de WK allround in Heerenveen. In de Tsjechische media sprak ze de hoop uit om mee te doen, als haar gezondheid dat toe zou laten. Dat lijkt het geval, want de naam van Sablikova prijkt op het deelnemersformulier van het allroundtoernooi. De vijfvoudig winnares is de enige Tsjechische afvaardiging; haar vriendin Nikola Zdrahalova is reserve.

"Ik zou er graag heen gaan om nog een laatste keer te zwaaien naar de Nederlandse fans, waarvan ik er talloze heb", sprak Sablikova in aanloop naar het toernooi in. Op de Winterspelen in Milaan volgde al een mooi onderonsje met het schaatspubliek.

Na haar laatste olympische race kreeg Sablikova een gouden medaille met oranje lint naar haar toe geworpen. Die griste ze van het ijs. "Ik pakte het symbolisch op. Dat was heel aardig van ze en ik ben er erg blij mee", vertelde ze. Sablikova zag in Milaan ook Nederlandse supporters met een Tsjechische vlag. "Dan juichen ze niet alleen voor hun sporters, maar ook voor mij. Dat moet wel iets betekenen. Ik heb een erfenis achtergelaten voor de sport en voor de mensen."

WK allround in Thialf

Sablikova doet voor de vijftiende mee aan de WK allround. Met vijf keer goud, twee keer zilver en één keer brons is ze een van de succesvolste deelnemers in de geschiedenis van het toernooi. Alleen Guna Niermann (acht keer goud, twee keer zilver) en Ireen Wüst (zeven keer goud, vier keer zilver en twee keer brons) deden het beter.

Het lijkt te hoog gegrepen voor Sablikova om in haar laatste jaar een gooi te doen naar het eremetaal. Voor de Tsjechische is het vooral het laatste optreden van haar afscheidstournee.