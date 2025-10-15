Enkele topschaatsers van Team Essent, waaronder Joep Wennemars en Suzanne Schulting, stonden in aanloop van het olympisch seizoen in bijzondere kleding op het ijs. Ze verruilden hun schaatspakken namelijk voor luxe tuxedo's.

Het wordt voor het schaatskoppel Wennemars en Schulting een belangrijk jaar. De Olympische Spelen in Milaan staan voor de deur en daar willen beiden zich laten zien. Aan één ding kan het in ieder geval niet liggen: de kleding. Zondag maakte Team Essent, het schaatsteam van Jac Orie waar onder meer Wennemars en Schulting voor rijden, een opvallende kledingpartner bekend.

In tuxedo's op het ijs

Het schaatsteam waar Sven Kramer commercieel directeur is, heeft zich verbonden met het luxe kledingmerk Ogér. Ter promotie van de samenwerking schitterden Wennemars, Schulting, Merijn Scheperkamp en Chris Huizinga in een tuxedo, een formeel kostuum, op het ijs van Thialf.

Op de website van Ogér schrijft het kledingmerk hetvolgende over de samenwerking. "Samen met Team Essent kijken wij vooruit naar 2026. Als official fashion ondersteunt Ogér de ploeg met kleding die kracht en stijl uitstraalt, passend bij hun ongekende doorzettingsvermogen. Zo verbinden wij onze wereld van vakmanschap met de wereld van topsport, beiden gedreven door dezelfde waarden: passie, discipline en de wil om het allerbeste te bereiken."

Het schaatsjaar van Wennemars en Schulting

Wennemars gaat dit seizoen voor zijn debuut op de Olympische Spelen. Daarvoor moet hij zich plaatsen tijdens het OKT (Olympisch Kwalificatie toernooi) eind december. Mocht hij zich plaatsen zijn de verwachtingen gelijk hoog gespannen. De 23-jarige zoon van Erben Wennemars wist aan het eind van vorig seizoen zich overwachts te kronen tot wereldkampioen op de 1000 meter.

Zijn geliefde Schulting heeft al zes olympische medailles in haar bezit, waarvan drie gouden. Deze won ze allemaal op de shorttrackbaan. Toch bewandelt de 28-jarige topschaatster dit jaar een ander pad. Ze gaat zich namelijk volledig focussen op de langebaan. Eerder gaf ze aan dat het shorttrack echt haar plan B is. Op de langebaan gaat Schulting zich vooral richten op de sprintonderdelen, dus de 500 en 1000 meter. In het laatste weekend van oktober staat het tweetal op het ijs tijdens de NK afstanden, dan 'gewoon' in een schaatspak in plaats van een tuxedo.