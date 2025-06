Kjeld Nuis en Joy Beune genoten vrijdagavond van een fles champagne. Het schaatskoppel, dat sinds 2019 bij elkaar is, dronken tijdens het zomerse weer een glas Moët & Chandon.

'Omdat we wat te vieren hebben', schrijft Nuis bij de story op Instagram, gevolgd door een hartje. Hij tagt ook zijn vriendin in de foto, maar verder wordt niet gespecificeerd wat er te vieren is. Het zijn in ieder geval niet hun verjaardagen, want Beune is in april jarig en Nuis in november.

Nuis is net terug van een trainingskamp met Team Reggeborgh. Hij ging met zijn ploeggenoten op hoogtestage in Collalbo. Daar maakte de 35-jarige schaatser goed gebruik van zijn rustdag: terwijl zijn jonge teamgenoten nog een berg beklommen, zagen we Nuis terug op de massagebank en in de sauna.

Fotoshoot

Beune verraste vorig jaar door op de cover van de decembereditie van de Playboy te verschijnen en deed onlangs weer een fotoshoot, zo liet ze zien op haar sociale media. De topschaatsster werd wederom overladen met complimenten. Haar fotografe schreef: 'Joy, snel op het ijs, stijlvol in beeld, en een vrouw die zó veel meer is dan alleen goud op haar naam.'

Olympisch seizoen

Nuis en Beune maken zich op voor het olympische seizoen. De 26-jarige Beune hoopt zich voor het eerst te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. De rijdster van Team IKO-X2O maakt op veel afstanden kans: in 2025 won ze bij de WK afstanden goud op de 1500 meter, 3000 meter én de ploegenachtervolging, terwijl ze een jaar eerder nog de 5000 meter op haar naam schreef.

De 35-jarige Nuis heeft al wat olympische ervaring. Hij pakte tot nog toe drie medailles, die allemaal goud zijn: in 2018 won hij de 1000 en 1500 meter, in 2022 voegde hij daar nog eens de 1500 aan toe.