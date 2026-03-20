Schaatslegende Gunda Niemann en haar schaatsende dochter Victoria Stirnemann delen een mooi moment samen op sociale media. De twee kregen het afgelopen jaar heftig nieuws te verwerken. Nu hebben moeder en dochter samen een 'geluksmomentje'.

Eind november werd bekend dat Oliver Stirnemann, de vader van Victoria en ex-man van schaatsicoon Gunda Niemann, op slechts 54-jarige leeftijd was overleden. Het nieuws kwam hard binnen bij zijn dochter, die volop bezig was aan haar schaatsseizoen.

Eerbetoon

Op Instagram deelde de 23-jarige schaatsster een ontroerend bericht ter ere van haar overleden vader. " Pap, je bent veel te vroeg van ons heengegaan, en toch voel ik je nog elk moment. Je lach, je humor, je liefde en je kracht blijven in mijn hart stralen. Het is nog steeds moeilijk te bevatten dat je er niet meer bent; alles voelt onwerkelijk. Je hebt met zoveel kracht en hart geleefd, vreugde gegeven, gelachen en ons allemaal met je warmte gedragen", schreef Victoria toen bij dat bericht.

'Geluksmomentje'

Nu het bomvolle schaatsseizoen er eindelijk op zit, is er tijd voor moeder Gunda Niemann om samen met haar dochter een 'geluksmomentje' te delen. Dat schrijft de Duitse schaatslegende bij een innig bericht op sociale media.

"Geluksmomentjes. Ik ben trots op jou mijn kind. Het winterseizoen is alweer een paar dagen afgelopen. Genieten van mijn vrije tijd en energie tanken voor het nieuwe seizoen. Half april beginnen we weer met nieuwe taken en doelen", schrijft de 59-jarige Niemann bij een lieve foto. Daarop is te zien dat ze een dikke kus krijgt van haar dochter.

Schaatsseizoen Victoria Stirnemann

Voor Victoria Stirnemann, de ex van topschaatser Patrick Roest, werd het uiteindelijk een lastig schaatsseizoen. Ze nam deel aan de Duitse kampioenschappen in oktober, waar ze als vijfde finishte op zowel de 500 als 1000 meter. Daardoor nam ze niet deel aan de wereldbeker. Ook het kwalificeren voor de Olympische Spelen lukte haar niet. Wel is ze pas 23 en heeft ze een goede trainer, namelijk haar eigen moeder.

Carrière Niemann

En moeder Gunda Niemann was een zeer goede schaatsster en is een ware legende in Duitsland. Tussen 1988 en 2001 was ze zeer dominant. Ze won drie olympische gouden plakken en is met acht eindzeges bij het WK allround de recordkampioene. In 1997 trouwde Niemann met haar toenmalige manager Oliver Stirnemann en reed daarna enkele jaren met de achternaam Niemann-Stirnemann rond. In 2020 gingen de twee uit elkaar.