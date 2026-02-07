De Nederlandse schaatssters lijken bij de Olympische Winterspelen meer kansen op goud te hebben dan hun mannelijke collega's. Of ziet schaatsicoon Ireen Wüst het anders?

Wüst is de succesvolste Nederlandse olympiër ooit, als je kijkt naar het aantal medailles. Ze sloot na de Spelen van 2022 haar olympische loopbaan af met zesmaal goud, vijfmaal zilver en tweemaal brons.

Alle gouden medailles

Hoeveel plakken komen er in Milaan voor de Nederlandse schaatsers bij? Dat was in Studio Olmpico van de NOS de grote vraag in de uitzending van vrijdagavond. Presentatrice Dionne de Graaf leidde haar gesprek zo in: "Als ik zeg dat de Nederlandse vrouwen alle gouden medailles gaan winnen en de mannen geen enkele, wat zeg jij dan?"

Wüst begon haar antworod met een welgemeend: "Oeeeeefff." Ze vervolgde zo: "Dan zeg ik dat het bij de vrouwen ook wel lastig wordt. Want ik ben het met je eens: de 500 en 1000...", zei ze, terwijl ze op haar vingers de gouden medailles telde. "De 1500 meter, omdat Joy Beune daar niet op start, daar ben ik niet meer zo zeker van. De 3 kilometer is ook wel fragiel. En de rest gaan we wel winnen."

Ragne Wiklund

Ze twijfelt over Nederlands succes op de 3000 meter voor vrouwen (die zaterdag op het programma staat) omdat er in Noorwegen een formidabele concurrent is opgestaan. "Ragne Wiklund", aldus Wüst. "Ze reed een fantastisch baanrecord twee weken geleden in Inzell. Natuurlijk, dat zegt niks over haar vorm van morgen. Ze rijdt tegen Marijke Groenewoud. Ik denk dat olympisch goud uit die rit komt. Ze hebben echt iets aan elkaar."

Beune gaat van start in de slotrit. Een voordeel omdat ze dan weet welke tijden zijn gereden. Maar er schuilt ook een nadeel in, legde Wüst uit. "Het is zo moeiijk voor Beune als er een enorm snelle tijd is neergezet. En je wil zo graag en je zit in de laatste rit.. Probeer dan nog maar je focus te houden. En als het ook haar enige individuele afstand is. Dat wordt heel moeilijk."

Podcast Dromen van Goud

Bekijk de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer.