Sander Eitrem was zaterdag de absolute held in Inzell. De Noorse schaatser verpulverde het wereldrecord op de 5000 meter en dook als eerste onder de zes minuten. Zijn illustere landgenoot Johann Olav Koss genoot met volle teugen.

Koss won in 1994 olympisch goud op de 5000 meter en was de laatste Noor die het wereldrecord op die afstand in handen had. Daarvoor moeten we terug in de tijd naar de periode van 1991 tot 1997. De drievoudig wereldkampioen allround verbeterde zijn record in die tijd vier keer, tot uiteindelijk: 6.34,96.

In 1997 stootte Gianne Romme de Noor van zijn troon, daarna was het de beurt aan Jochem Uytdehaage, Chad Hedrick (VS), Sven Kramer, Enrico Fabris (Ita), opnieuw Kramer, Ted-Jan Bloemen (Can), Nils van der Poel (Zwe) en Timothy Loubineaud (Fra). De Fransman reed in november van vorig in Salt Lake City naar 6.00,23. Eitrem klokte tijdens de World Cup in Inzell 5.58,52.

'Een legende'

"Het is werkelijk ongelooflijk!", reageerde Koss (57) bij de Noorse staatsomroep Norsk Rikskringkasting (NRK) enthousiast op het record van Eitrem. "Nu is hij een legende, want hij zal altijd herinnerd worden als de eerste die onder de zes minuten dook."

"Dit belooft niet alleen veel goeds voor de Olympische Spelen", keek Koss alvast vooruit naar Milaan, waar volgende maand de gouden plakken op het spel staan. "Hij is nu ook een absolute topfavoriet. En hij heeft nu ook enorm veel zelfvertrouwen."

'Niet de bedoeling'

"Dit is geschiedenis!" riep Viaplay-expert Ida Njatun uit. "Hij zal voor altijd herinnerd worden." De 34-jarige schaatsster was in 2015 nog de nummer drie op de WK allround.

Eitrem zelf snapt dat zijn optreden de nodige gevolgen zal hebben voor zijn status. "Ik leg mezelf nu niet minder druk op", vertelde hij, om met een glimlach te vervolgen: "Het was niet echt de bedoeling om zo snel te gaan, maar ik moet gewoon met die druk leren leven."