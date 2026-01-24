Schaatsgeschiedenis, dat werd er zaterdagavond geschreven in Inzell. Tijdens de World Cup reed de Noor Sander Eitrem een tijd die ooit onmogelijk werd geacht. Als eerste schaatser ooit volbracht hij de 5000 meter onder de zes minuten. Hij klokte 5.58,52 en zorgde daardoor voor emoties in binnen- en buitenland.

In Inzell wisten de mensen niet wat ze zagen. Het wereldrecord dat eerder dit schaatsjaar door Timothy Loubineaud werd aangescherpt (tot 6.00,23), werd enkele maanden later opnieuw verbeterd. Eitrem, de regerend wereldkampioen 5000 meter, rekende af met tienersensatie Metodej Jilek in de slotrit van de wereldbekerwedstrijd. Naarmate de rondjes vorderden, werd duidelijk dat Eitrem dat mogelijk in een wereldrecord ging doen.

Eitrem reed meerdere rondjes onder of rondom de 28 seconden en schreef zo schaatsgeschiedenis. Hij liet Inzell ontploffen met 5.58,52, kwam juichend over de streep en kon zijn ogen bijna niet geloven.

Dolblije Mark Tuitert

Hij was ook niet de enige. Bij de Noorse delegatie spatte het ongeloof van de gezichten. Een van hen kon zijn tranen niet bedwingen van vreugde. In de studio ging ook Mark Tuitert helemaal uit zijn dak bij de NOS.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

"We zijn door de zesminutengrens", roept de olympisch kampioen van de 1500 meter in 2010 uit. "Een wereldrecord in Inzell, dat is toch insane. Echt geweldig. Geweldig!"

'Wat een rit'

Presentator Henry Schut is helaas noodgedwongen spelbreker, want hij moet duidelijk maken dat de zendtijd er op zit en ze moeten afsluiten. "Zonde!", roept Tuitert opnieuw uit. "Oh man, wat een rit..."

The first man under 6 minutes in the 5000m 👉 SANDER EITREM 🇳🇴 🧯🔥 #SpeedSkating pic.twitter.com/kYMIBO7EAy — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 24, 2026

Schut sluit de uitzending in stijl af: "Sander Eitrem, dat is een visitekaartje voor de Olympische Spelen."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.