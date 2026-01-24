De magische grens is geslecht: Sander Eitrem reed bij de World Cup in Inzell als eerste ooit de 5000 meter onder de 6 minuten. Een mijlpaal in de schaatsgeschiedenis is op zaterdag 24 januari 2026 bereikt. En dat deels vanwege een schijnbaar simpele ingreep die Eitrem eind 2025 deed.

De 23-jarige Eitrem dook met 5.58,52 onder het wereldrecord van de Fransman Timothy Loubineaud van 6.00,23. Loubineaud reed het oude wereldrecord afgelopen november in Salt Lake City. Eitrem, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter, was in Inzell sneller dan Metodej Jilek (6.01,98) en Loubineaud (6.03,65).

Handjes op de rug

Tegenover de Noorse staatsomroep Norsk Rikskringkasting (NRK) legt Eitrem uit dat hij eind vorig jaar besloot op een andere manier te gaan rijden. Dit was de eerste wedstrijd waarin hij reed met beide handen op zijn rug. Voorheen reed hij met een min of meer stabiele hand en een wapperende hand.

In de schaatsgeschiedenis zijn er talloze atleten geweest die, zeker op de langere afstanden, beide armen op de rug leggen. Kijk alleen al naar marathons op natuurijs. Maar in de bochten op de langebaan kan het stabieler voelen om de handen wat losser te houden. Toch besloten in 2024 enkele Noorse schaatsers om de methode met handen op de rug toe te passen, waaronder hun beste vrouw: Ragne Wiklund.

Twijfels

Eitrem was destijds vol twijfels over de ingreep. Van hem hoefde dat niet zo nodig. Wiklund voelde zich wel direct comfortabel. Het was niet haar eigen idee. Haar vader Jo Wiklund zag nota bene de Nederlandse stayer Chris Huizinga met zijn armen op zijn rug hele snelle tijden rijden. Dat inspireerde hem om zijn dochter de tip te geven.

Talk about arriving pumped for the Olympics! Sander Eitrem 🇳🇴 wins the 5000m in Inzell and sets a WORLD RECORD! 😮‍💨 #SpeedSkating pic.twitter.com/M2ZJ6FsPbZ — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) January 24, 2026

Vlak voor Kerstmis 2025 besloot Eitrem het bij een training toch eens te proberen. "Het is aerodynamischer en ik ga sneller", concludeert hij. "Nu is er geen weg meer terug", lacht de kersverse wereldercordhouder.

Vliegen

Landgenoot Peder Kongshaug voegt toe: "Eitrem geloofde er eerst niet in. Maar hij zei: 'Met mijn armen op mijn rug lijkt het wel of ik vlieg'. Het werkt geweldig en het is fijn dat hij deze manier heeft uitgeprobeerd."

Eitrem was kort na de rit vol ongeloof. "Als kind droomde ik ervan de eerste te zijn die onder de 6 minuten zou schaatsen", zei hij bij de NOS. "Ongelofelijk. Ik denk dat ik enkele dagen nodig heb om het te beseffen."

