Marianne Timmer won drie olympische titels, maar niet alles wat ze als schaatsster op de Olympische Winterspelen aanraakte veranderde in goud. Ze maakte op het toernooi ook diepe dalen mee, bijvoorbeeld door een opmerkelijk incident tijdens de Spelen van Turijn in 2006.

Timmer had in 1998 al tweemaal goud gewonnen en was dus een ervaren olympiër. In 2002 lukte het haar niet om een medaille te bemachtigen en daarom was ze in 2006 in Turijn uit op revanche.

Drama op 500 meter

Ze had zich net als de twee Spelen daarvoor geplaatst voor drie afstanden: de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Op de kortste sprintafstand ging het echter helemaal mis voor de inmiddels 51-jarige, zo vertelt ze uitgebreid in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

In 2006 vond de 500 meter nog plaats over twee races. Die tweede rit kwam er voor Timmer echter helemaal niet. Ze nam in haar eerste race op tegen Seung-Yong Choi, die volgens de scheidsrechter vals startte. Tijdens de tweede poging om weg te komen werd Timmer teruggefloten en daardoor werd de Nederlandse gediskwalificeerd.

Nieuwe regels zorgen voor dreun

Voor die race mocht je nog eerst allebei een valse start begaan, maar kort voor de Spelen waren de regels aangepast. Als er na de eerste valse start weer iemand de fout in ging, werd diegene die de tweede valse start veroorzaakte meteen gediskwalificeerd. Die aanpassing werd Timmer fataal.

Timmer voelde zich een amateur

Het pijnlijke: de Zuid-Koreaanse bewoog nauwelijks en had eigenlijk geen valse start. Daar had Timmer echter niets aan, want door haar 500 meter kon een dikke streep. "Dan voel je je echt zo'n amateur", blikt ze terug op het olympische drama. "Je wil zo graag, vier jaar moet je wachten en wil je zo graag laten zien wat je kan op de 500 meter. Ik was echt in bloedvorm."

De schaatslegende weet nog goed hoe beroerd ze zich voelde. "Ik was zo teleurgesteld en zo boos. Boos op mezelf, maar ook op de starter. Waarom moet je dit spelletje doen?"

Revanche op de 1000 meter

Gelukkig voor Timmer kon ze een paar dagen later alsnog juichen. Op de 1000 meter stuntte ze door onder meer Cindy Klassen en Anni Friesinger te kloppen en haar derde olympische medaille te bemachtigen. Zo boekte ze acht jaar na haar iconische dubbelslag in Nagano weer een groot succes op de Spelen.

