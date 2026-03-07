De WK sprint was een groot succes voor Nederland met titels voor Femke Kok en Jenning de Boo. Toch hielden sommige schaatsers een zure nasmaak over aan het sprinttoernooi in Thialf. Een 'Nederlandse' schaatsster zag een mooie klassering in rook opgaan en dat deed ook wat met Marianne Timmer.

In Heerenveen zag Timmer dat Ellia Smeding gediskwalificeerd werd op de slotdag. De Britse, geboren in Nederland, werd uit de wedstrijd gehaald. De reden? Ze passeerde bij de start tot tweemaal toe de lijn met haar schaats voordat het startschot had geklonken. De scheidsrechter was onverbiddelijk en stuurde Smeding weg.

Dat vond het publiek absoluut niet leuk. Er klonk namelijk een luid fluitconcert gericht aan de leidsman, hoorde Timmer. "Het publiek was geweldig hier. Thialf riep 'boe', boos gefluit. Het is echt kippenvel hoor." Daar koopt Smeding echter niets voor, weet Timmer. "Dat is gewoon pijnlijk. Je wil zeker op een WK niet dat je eruit vliegt of dat je valt."

Timmer ooit zelf gediskwalificeerd

Timmer weet helaas hoe het is om op een groot toernooi te worden gediskwalificeerd. Op de Olympische Spelen in 2006 werd Timmer het slachtoffer van een scheidsrechter. Nadat haar opponente eerst een lichte valse start maakte, stond Timmer daarna niet stil volgens de scheidsrechter. "Ik kon 'm wel vermoorden. Maar goed, het gebeurt. Een paar dagen daarna kan je nog wel een duizend meter (op de Spelen, red.) rijden, maar hier lig je er uit."

Smeding zelf was 'enorm teleurgesteld' in de beslissing om haar de diskwalificeren. Via Instagram liet ze weten het niet eens te zijn met de actie van de scheidsrechter. Ze claimt ook dat de ISU weigerde om zelf naar de beelden te kijken, maar dat er 'simpelweg' vertrouwd werd op de scheidsrechter.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.