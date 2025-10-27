Martina Sablikova (38) heeft al heel wat gezien in haar roemruchte carrière. De meervoudig wereldkampioene en olympisch kampioene schaatsen zag echter afgelopen weekend iets wat haar verbaasde en enthousiast maakte.

De schaatswereld bulkt niet alleen in Nederland van de aanstormende talenten. In Tsjechië is de hoop gevestigd op Metodej Jilek (19). Hij reed zondag in Salt Lake City een wereldrecord op de 3000 meter.

Exploderend hoofd

Jilek zette na 7,5 rondjes een tijd van 3.32,52 op de klokken. Sablikova heeft in een story op Instagram een screenshot van die uitslag geplaatst.

Ze voegt er twee plaatjes aan toe: een van een exploderend hoofd, als teken dat het nieuws haar totaal overviel en verraste. En daarna klappende handjes, want ze juicht haar jongere landgenoot uiteraard toe. De story wordt overigens gedeeld door Jilek zelf.

Afscheid van Martina Sablikova

Sablikova is van plan om na het olympisch seizoen afscheid te nemen van de sport. In haar planning is het WK allround in Thialf haar afscheidstoernooi. Ze kiest bewust voor Thialf om het publiek gedag te zeggen.

“Ik wil graag afsluiten in Thialf, nog een keer voor dat bijzondere publiek", zei ze in maart 2025 tegen Schaatsen.nl. "Vroeger beleefde ik de sport heel anders en wilde ik het podium halen. Het is nu niet meer belangrijk dat ik een medaille haal, ik wil plezier hebben."

World Cup

Jilek was in zijn nopjes met zijn historische race in Salt Lake City. "De voorbereiding verloopt goed. Ik denk dat het een goede belissing was (om naar de VS te gaan, red.). Acclimatiseren op deze hoogte is erg moeilijk en het zal me helpen met de World Cups", zei hij tegen het Tsjechische medium iDNES.

De 3000 meter zal hij niet zo vaak meer rijden, want bij de mannen staat die afstand nooit op het programma van wedstrijden. Het is een trainingsafstand die overigens wel bij de junioren wordt verreden.