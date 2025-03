Zo hielp Martina Sáblíková haar concurrent aan goud bij WK afstanden: 'Vertelde dat ik dood zou gaan'

Francesca Lollobrigida was de verrassende winnares van de 5000 meter voor vrouwen bij de WK afstanden. De Italiaanse veterane, inmiddels ook een moeder, werd in haar rit geholpen door Martina Sáblíková.

De overwinning van de 34-jarige Italiaanse is verrassend te noemen. Nooit eerder won ze bij een WK afstanden of Olympische Spelen een medaille op de langste afstand voor vrouwen. In Hamar voelde ze een bijzondere motivatie.

"Volgend jaar zijn de Olympische Spelen en ik ga absoluut zeker daarna stoppen", zei ze tegen de schaatsbond ISU. "Dus dit is mijn laatste WK afstanden. Nooit eerder won ik een medaille op dat WK. Alleen vierde plaatsen. Altijd maar vierde plaatsen."

Sablikova

Sablikova was in de aanloop naar de WK afstanden ziek en twijfelde aan deelname. "Ik wilde toch wel schaatsen", zegt de Tsjechische.

"Maar voor de race vertelde ik aan Francesca dat ik zou proberen om haar te helpen. En dat ik dan dood zou gaan." Dat laatste bedoelt Sablikova uiteraard niet letterlijk, maar in de zin van helemaal kapot gaan.

Slipstream

In de eerste helft van de rit nam de Italiaanse een voorsprong. Bij meerdere wisselingen van baanhelft kon ze gebruik maken van de slipstream die de Tsjechische haar bood. Daarna werd de onderlinge afstand te groot om dat voordeeltje te hebben.

Wel kan het een rol hebben gespeeld bij Lollobrigida's vermogen om in de laatste vier ronden van haar race de rondetijden af te bouwen. Met nog 1600 meter te gaan had Merel Conijn een snellere doorkomst. Uiteindelijk had nummer drie Conijn 2,11 seconden meer nodig dan de winnares.

Plezier

"Ik wilde dit zo graag. Ik verknalde de 3000 meter, want ik was te nerveus en te gespannen", zei Lollobrigida. Die afstand was een prooi voor Joy Beune.

"Ik dacht te veel na over een medaille. Als je nerveus bent, dan slaap je amper en presteer je slecht. Mijn man en vader zeiden dat ik geen lach meer had. Ik zei tegen mezelf: je moet ontspannen en plezier hebben tijdens de race. Vandaag deed ik dat. En vooraf sprak ik met Martina. Ze gaf me een hoop energie."