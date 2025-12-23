De sportwereld keek vorige week reikhalzend uit naar het boksgevecht tussen Jake Paul en Anthony Joshua. Laatstgenoemde brak de kaak van de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, die vanwege het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ontbrak in de Verenigde Staten. Dat moet ongetwijfeld een schrikmoment zijn geweest voor de schaatsster, al denkt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dat er ook reden tot lachen is bij Paul en Leerdam.

Het gevecht komt ter sprake in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Timmer had het veelbesproken duel tussen Paul en Joshua uiteraard ook meegekregen en zag dat de geliefde van Leerdam een enorme tik op zijn gezicht kreeg. Daardoor verloor hij het gevecht, brak hij zijn kaak op twee plaatsen en eet hij voorlopig door een rietje. Het enorme geldbedrag is volgens haar wel een flinke troost. "Kijk, voor tachtig miljoen je kaak kapot laten slaan, dat verzacht wel de pijn. Het is geen kusje er op, maar een dollar er op."

Reden tot lachen voor Paul en Leerdam

De schaatslegende wil dan ook niet te zwaar tillen aan de blessure van Paul, mede door die miljoenen die hij voor het gevecht kreeg. "Daar kan je heel veel dingen van repareren. En ook voor de toekomst. Ik denk dat zij daar ook om lachen. Hoewel, die week eten met een rietje... Hij doet er ook wel heel luchtig over."

Leerdam was niet bij het gevecht in de Verenigde Staten. Haar focus ligt natuurlijk op het OKT, dat vanaf tweede kerstdag begint. Daar moet de topschaatsster een ticket voor de Olympische Spelen afdwingen. Timmer denkt niet dat het verloren gevecht van Paul mentale gevolgen voor haar heeft. "Hij was aanspreekbaar. Als hij out gaat, dan zou het wel spannend zijn. Je wilt niet dat hij een fikse hersenbeschadiging krijgt. Dan is zo'n kaak nog te doen."

Geen zorgen voor Jake Paul

Timmer, die Paul omschrijft als een bikkel, weet richting het schaatsspektakel in Thialf één ding zeker. "Jake hoeft zich geen zorgen te maken, Jutta krijgt geen klappen. In ieder geval niet fysiek, alleen in tijd misschien. Maar goed, ze is sterk genoeg. Ze houdt hier geen lichamelijk letsel aan over."

Leerdam hoopt zich in Thialf te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ze maakt kans op een ticket voor de 500 en 1000 meter. Op de Spelen van 2022 won ze zilver op de 1000 meter, achter Miho Takagi. Inmiddels is dankzij de bekendmaking van de matrix ook duidelijk hoe Leerdam zich kan plaatsen voor de Spelen van Milaan, die in februari plaatsvinden.

