De baas van de Nederlandse boksbond NBB heeft met gemengde gevoelens gekeken naar het gevecht tussen Jake Paul en Anthony Joshua. Ivo Stamps vond het onbegrijpelijk dat de Amerikaanse influencer überhaupt tegen de Britse ex-wereldkampioen mocht opnemen.

"Eigenlijk was het zeer onverantwoord en ik snap niet dat de bevoegde commissie in Amerika dit gevecht heeft goedgekeurd. Het is net alsof we op de NK een nieuweling laten deelnemen tegen een olympiër", valt de NBB-baas met de deur in huis bij De Telegraaf. Paul bleef knap zes rondes overeind tegen de gelouterde prof, maar kreeg daarna een klap op zijn kaak en ging neer. Joshua won door een knock-out.

Paul in coma geslagen

"Ik had er niet raar van opgekeken als hij Paul in coma had geslagen. Als je gezien hebt hoe Joshua echt serieuze tegenstanders knock-out slaat, is Paul goed weggekomen. En dan denk ik toch ook: er moet iets gescript zijn. Ik had verwacht dat hij hem na twee ronden al helemaal door de ring had geslagen.”

'Per saldo is het goed'

Wel is Stamps ook lovend over Pauls invloed op de sport. Hij zorgt ervoor dat er miljoenen mensen extra naar het boksen kijken en daar is ook de baas van de Nederlandse boksbond blij mee. "Als pure boksliefhebber heb ik mijn twijfels over dit gevecht. Maar als directeur van de boksbond zie ik wel dat die jongens heel veel aandacht voor het boksen genereren. Ze spreken een jonge generatie aan. Per saldo is zo’n gevecht dus goed voor de boksport. Ik wil dat meer mensen deze sport beoefenen. En ik wil ook dat commerciële partijen interesse krijgen om bokswedstrijden te organiseren. Daarbij helpt dit."

Paul keert nog terug in de ring

Paul en Joshua kregen wel bergen met geld voor hun gevecht. Streamingsdienst Netflix zond de partij live uit. Volgens diverse bronnen krijgen allebei de vechters ruim 75 miljoen euro op hun rekening, waar Joshua wel veel belasting over moet betalen. Ondanks de verwondingen en het verwachte herstel verwacht Stamps dat Paul wel nog terugkeert in de ring.