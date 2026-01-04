Anni Friesinger blikte op Instagram samen met haar man Ids Postma terug op 2025 én vooruit op 2026. Het schaatskoppel gaat in het nieuwe jaar aan 'bijzondere projecten' werken, zo verklapt het stel.

Friesinger en Postma stapten in 2009 in het huwelijksbootje. Samen kregen zij twee dochters: Elisabeth en Josephine. Die twee weten ook wel hoe het is om op het ijs te staan, maar verkiezen een andere sport boven schaatsen. Zij zijn namelijk erg goed in ijshockey. De Duitse Friesinger won in haar carrière driemaal goud op de Olympische Spelen als langebaanschaatsster, Postma pakte één gouden olympische plak.

Friesinger blikt tevreden terug op 2025, 'een bijzonder jaar met zoveel veranderingen en momenten om langer aan vast te houden'. Ze noemt 'gezondheid' de grootste aanwinst en neemt ook 'liefde' en 'tevredenheid' mee naar het nieuwe jaar. 'En we hebben de stap gezet om samen een huis te bouwen. Zoveel verrassingen en nog meer bijzondere projecten. 2026, we zijn er klaar voor!'

Positieve reacties

De 48-jarige Friesinger deelt alle gelukkige updates met haar 26.000 volgers op Instagram. Ook de reacties zijn enthousiast. Ze krijgt de beste wensen voor het nieuwe jaar én haar volgers wensen haar ook alle succes met het nieuwe huis. 'Leuk en fijn om jullie beiden gelukkig te zien', schrijft iemand. 'Met jullie meiden. En katten. Veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.'

Bijzondere relatie (met veel reizen)

Momenteel leeft de familie Postma-Friesinger in het Oostenrijkse Salzburg, waar de kinderen ook opgroeien. Maar dat betekent niet dat de ouders vaak 'thuis' zijn. De 52-jarige Postma heeft een melkveehouderij in het Nederlandse Dearsum. Ondertussen reist Friesinger regelmatig naar Duitsland om als analiste aan te schuiven bij Eurosport.

Heel veel reizen, dus. "We doen dat al twintig jaar", legde Friesinger eerder uit bij Schaatsen.nl. "Toen de kinderen nog niet leerplichtig waren, konden we overal zijn, nu vooral in vakanties en weekenden."