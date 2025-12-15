Anni Friesinger-Postma (48) is getrouwd met een andere ex-topschaatser: Ids Postma. Beide voormalig olympisch kampioenen hebben na hun sportieve loopbaan hun handen meer dan vol aan nieuwe avonturen. En dat heeft gevolgen voor hun relatievorm.

Drievoudig olympisch kampioen Friesinger schoof in de jaren nadat ze stopte regelmatig aan bij de NOS om haar licht te laten schijnen over het schaatswereldje. Inmiddels is ze een van de vaste experts bij de Duitse tak van Eurosport. Bij de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026 zal ze haar bijdrage voor die zender leveren vanuit München.

Salzburg

Dat betekent dat ze weg van huis moet, want Friesinger woont in Salzburg. In die Oostenrijkse start heeft ze in 2015 een winkel geopend: Small Heroes Conceptstore. Daarin verkoopt Friesinger kleding en accessoires. En ze heeft nog een andere rol in de media. De vrouw met 16 wereldtitels op haar naam maakt met oud-ijshockeygoalie Patrick Ehelechner de podcast IceSalon.

Ids Postma moet melken

Het koppel heeft twee dochters: Josephine en Elisabeth. Die groeien op in Salzburg. En Postma dan? Die vertoeft veel in Dearsum, waar hij een melkveehouderij runt. Tegen Melkvee zei hij eens: "Tussen de koeien is mijn plek op het bedrijf. Dat kan zijn om een controleronde te lopen, maar ook koeien ophalen en melken doe ik graag. We hebben een 24 stands carrousel en melken drie keer per dag in een roulatiesysteem met vier man. Ikzelf melk een keer per dag."

Al 20 jaar

Postma heeft dus redenen om niet in Salzburg te wonen en gezien de aard van zijn werk kan en wil hij daar ook niet lang achtereen blijven. Omgekeerd reist Friesinger op en neer voor haar projecten. Schaatsen.nl sprak met Friesinger en concludeert dat Friesinger leven tussen verdeelt tussen Salzburg en Nederland. Ze legt uit: "We doen dat al twintig jaar. Toen de kinderen nog niet leerplichtig waren, konden we overal zijn, nu vooral in vakanties en weekenden."

Het Duitse schaatsen

In de hoogtijdagen van Friesinger was Duitsland vooral bij de vrouwen een topland dat aldoor won. Ook Claudia Pechstein en Gunda Niemann-Stirnemann stonden frequent op het hoogste treetje van het podium. Na een lange, zwakkere periode is er weer een lichtpuntje uit Duitsland. "Finn Sonnekalb is bezig om iedereen z'n hart te veroveren", zo stipte Friesinger aan op haar socials.

"Als junior gelijk een olympisch ticket gepakt, een wereldrecord bij de junioren gereden en een derde plaats bij een World Cup. Hou dit talent in de gaten!"