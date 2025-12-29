Voormalig topschaatsster Anni Friesinger maakte jarenlang furore op de schaatsbaan. Nu doet haar dochter Elisabeth dat ook, al is dat wel bij een andere sport. Om haar kind te ondersteunen, trekt Friesinger alles uit de kast.

Friesinger en haar Nederlandse partner Ids Postma waren heuse grootheden in het langebaanschaatsen. Hun twee dochters doen het ook goed op het ijs, maar dan wel als ijshockeysters.

Twee jaar na hun huwelijk in 2009 kregen de Duitse Friesinger en de Nederlandse Postma hun eerste dochter, Josephine. De inmiddels 14-jarige Josephine heeft een jonger zusje van 11: Elisabeth. Beide meiden zijn fanatieke én talentvolle ijshockeyspeelsters, die allebei voor EC Red Bull Salzburg spelen.

Ondersteunen

De jongste van de twee, Elisabeth, is momenteel op trainingskamp. En moederlief doet er dan ook alles aan om haar te ondersteunen. Anni reist namelijk half Europa door om er voor haar jongste dochter te zijn.

"Goede 700 kilometer in de auto en een uur vliegen binnen 24 uur", zo laat de voormalig topschaatsster zondag weten op haar Instagram-story. Ze schrijft dat bij een foto terwijl ze over de autobahn scheurt met de bergen in de verte.

Ze vervolgde: "Elisabeth zit vanaf vandaag in het O14-dameskamp en tja, dat hoort er ook bij: de kinderen ondersteunen."

Succesvol

Friesinger won gedurende haar carrière de nodige prijzen: vijfmaal EK allround, driemaal WK allround, eenmaal WK sprint, drie gouden olympische plakken en twaalf titels bij de WK afstanden. Ze is een van de vijf vrouwen die zowel op de WK allround als op de WK sprint de titel grepen.

En ook haar dochters zijn hard aan de weg aan het timmeren. Want oudste dochter Josephine is op de radar gekomen van de Duitse bond Deutscher Eishockey-Bund, waardoor ze inmiddels zelfs een plek in het team van Duitsland Onder 16 heeft bemachtigd.

