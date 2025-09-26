Ervaren topschaatser Jorrit Bergsma (39) hoopt zich op te maken voor zijn vierde Olympische Spelen. Ondanks dat de concurrentie de afgelopen jaren flink is toegenomen, blijft Bergsma vol vertrouwen houden op mooie resultaten. Dat doet hij niet alleen voor zichzelf, ook voor zijn schaatsende zoon: "De tranen stonden in zijn ogen."

Bergsma heeft al heel wat titels op zijn palmares, waaronder vijf wereldtitels en zelfs een olympische gouden medaille. Deze behaalde hij tijdens de Spelen in Sotsji 2014 op de 10.000 meter. "Ik kijk met trots terug op deze medaille. Mooi om op mijn lijst te hebben. Maar ik zit nog steeds vol vuur. Ik wil dit jaar gewoon weer naar de Spelen en voor de medailles gaan", vertelt de 39-jarige Fries tegen Sportnieuws.nl.

'Oude niveau'

Bergsma vertelt dat hij er goed voor staat zo aan het begin van het seizoen. "Het gevoel is ook goed. Ik heb geen rare blessures of tegenslagen gehad in de zomer. Ik zit weer op mijn oude niveau", verklaart de rijder van Team AH Zaanlander.

Dat Bergsma zich zo goed voelt, komt volgens hem dat hij drie jaar terug van ploeg veranderde. Bergsma maakte toen twee jaar deel uit van de ploeg van Jac Orie (Team Essent). "Misschien pluk ik daar nu wel de vruchten van. Het is een verrijking geweest. Het was goed om een keer ergens anders te kijken. Om er achter te komen wat wel werkt en niet werkt."

'Er brandt nog genoeg vuur'

Het is daarom ook helemaal niet de bedoeling dat dit seizoen het laatste jaar als profschaatser wordt voor Bergsma. "Ik heb nog niet het gevoel dat de afdaling is ingezet. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in. Wat mij betreft ga ik nog een paar jaar mee. Er brandt nog genoeg vuur. Zolang de prestaties er zijn, is het het waard om veel van huis te zijn."

Toch is Bergsma er zich zeer goed van bewust dat de schaatswereld om hem heen door de jaren is veranderd. "Richting Sotsji in 2014 was ik echt upcoming. Nu behoor ik tot het meubilair. Je moet je prestaties herhalen. Vroeger kon je met een slechte dag je nog plaatsen voor de Spelen of zelfs wereldkampioen worden. Dat is nu absoluut niet meer aan de orde. De concurrentie is weer steeds beter geworden."

'Tranen in zijn ogen'

Zijn kinderen zijn een van de andere grote drijfveren van Bergsma om door te gaan. Zijn achtjarige zoon Brent is inmiddels ook aan het schaatsen geslagen bij de Sven Kramer Acedamy. Daarnaast verltelt Bergsma dat hij een van zijn fanatiekste fans is. "Ik heb afgelopen jaar niet veel gewonnen, maar de keren dat het lukte was het leuk om met hem te delen. Toen ik goud pakte op de massastart in Milwaukee, lag hij op bed. Later heeft hij de beelden teruggekeken en stonden de tranen in zijn ogen. Heel bijzonder dat de kids dit meemaken."