Stijn van de Bunt is dé sensatie van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Dat zien ook schaatsiconen Erben Wennemars en Ireen Wüst. Zij zijn dolenthousiast over de 21-jarige, die uitblinkt op de lange afstanden.

Van de Bunt blonk vrijdag al uit op de 5000 meter. Hij was de snelste op die afstand en is daarom al zeker van een plek op de Winterspelen. Op de 10.000 maakte hij opnieuw veel indruk. Hij reed 12:36.35, net boven het Nederlands record van Patrick Roest. "Waar kijken we naar. Waanzinnig. Dit was de winnende tijd vandaag", zegt analist Wüst bij NOS, met nog drie ritten te gaan.

Wennemars is het volledig met haar eens. "Deze jongen heeft de stijgende lijn en het momentum te pakken, vlak voor de Spelen. In een keer laat hij al zijn potentie zien. Hij gaat ook op de Olympische Spelen hard rijden", voorspelt de oud-schaatser.

'Hij is helemaal los'

"Hij is helemaal los en was al zeker van zijn plek na de vijf kilometer." Hij kon daardoor vrijuit rijden, net als Femke Kok op de 500 meter op zondag, vergelijkt Wennemars. "Als je zeker bent van een ticket, dan ga je gewoon lekker laten zien wat je fysiek in huis hebt. Die grens heeft hij nu voor zichzelf verlegd. Hij reed heel veel 29'ers. Gewoon brutaal weggaan op dat Nederlands record, dan lever je op het laatst net iets te veel in. Maar wat heeft deze jongen goed gereden."

"En zo makkelijk hè", reageert Wüst. "Als je kijkt, dan lijkt schaatsen gewoon heel makkelijk. Dit klopt gewoon. Timing klopt, ontspanning zit erin... En dan gaat het hard."

Nieuwe held

"Ja hij heeft het gewoon perfect gedaan", aldus Wennemars. "We hebben een nieuwe held op de lange afstanden en hij heet Stijn van de Bunt." Hij reed zelfs sneller dan het persoonlijk record van topfavoriet Jorrit Bergsma. "Dus dit is onze man", zegt Wüst. "Het is een jonge jongen die nog maar weinig ervaring heeft. En als je dan zo volwassen een tien kilometer rijdt... Ja, dat is echt heel knap. Buitencategorie", besluit haar collega.

