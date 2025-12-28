Topschaatser Stijn van de Bunt heeft zondag weer voor een sensatie gezorgd op het OKT. Hij reed vrijdag in Thialf naar de winst op de 5000 meter en lijkt nu ook op de 10.000 op de zege af te stevenen. Dat deed hij met 'extra motivatie'.

Van de Bunt reed 12:36.35 op de langste afstand, net iets boven het baanrecord van Patrick Roest. "Ja heel blij", zegt hij over zijn gevoel na afloop van zijn race bij de NOS. "Ik wist wel met de huidige vorm dat ik een goede rit in de benen had."

'Dat was wel een extra motivatie voor mij'

Zijn doel was wel om te winnen. "Want ik wil graag dat mijn ploeggenoot Sebas (Diniz, red.) in de matrix komt. Hopelijk kan dat als ik een dubbele plek pak. Dat was wel een extra motivatie voor mij." Van de Bunt staat na zijn overwinning op de 5000 meter al op plek zes van de matrix, en is dus al zeker van de Olympische Spelen. De eerste plaats op de 10.000 meter is goed voor plek tien op de matrix. Diniz staat op de elfde plaats na zijn tweede tijd op de 500 meter.

"We zitten met het team ook gewoon in een lekkere flow en ik denk dat we elkaar wel naar een hoger niveau stuwen", vervolgt de schaatser van Team IKO-X2O. "Ik heb gewoon een hele goede basis opgebouwd met het team. Daarom was ik na de 5 kilometer snel hersteld. Dat ga ik nu weer doen. Op naar de 1500 meter, dat doe ik ook nog."

'Makkelijk'

Tijdens zijn rit had Van de Bunt nog niet in de gaten dat hij zo dicht bij het Nederlands record zat. "Ik hoorde het achteraf van mijn coach", aldus de 21-jarige. Maar als hij het wel geweten had, had het niets aan zijn tijd veranderd. "Dit was wel alles wat er op dit moment in zat hoor", zegt hij met een lach.

"Ik heb er alles uitgehaald en ik denk dat ik een hele goede kans maak. Maar in Nederland weet je het nooit." De rit van Van de Bunt leek heel makkelijk, zagen ook analisten Ireen Wüst en Erben Wennemars. "Dat is ook wel een beetje mijn stijl. Om makkelijk en lichtvoetig te rijden. Dan kost het me blijkbaar weinig energie. In het begin kwam het gewoon heel makkelijk. Daar wilde ik gewoon op focussen. Ik hoorde een goede rondetijd en dat geeft gelijk een goed gevoel. Dus die kon ik zo mooi doortrekken."

