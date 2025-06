De 18-jarige topschaatsster Angel Daleman is van vele markten thuis en won medailles in nogal wat sporten. Naast de langebaan en de shorttrack is er nóg een onderdeel waarop ze uitblinkt. En wellicht zien we haar daar volgend jaar weer eens.

Vorige maand werden de NK inlineskaten verreden en Jenning de Boo, wereldkampioen op de 500 meter op de ijsbaan, was van de partij in Rijssen. Hij pakte zelfs zilver op de 200 meter. Daleman, zelf ook geen onbekende in de skeelersport, ontbrak.

Trainingskamp

Daleman was onlangs met haar eveneens schaatsende vriend Beau Snellink te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daarin kreeg ze onder meer de volgende stelling voorgelegd: ‘Als topschaatser meedoen aan de NK skeeleren, dat moet kunnen.’

“Ja, zeker”, is Daleman resoluut. Dat ze er dit jaar niet was, had vooral een praktische reden. “Ik was in Collalbo”, reageert ze lachend. Daar had Team Essent een trainingskamp in aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen.

Openhartige topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink geven geheim prijs over relatie: 'We zaten op een roze wolk en gingen als een raket' Angel Daleman (18) en Beau Snellink (24) bewegen zich als twee gelukkige schaatsers door het leven. Ze staan allebei onder contract bij Team Essent en hebben sinds dit jaar ook nog eens een liefdesrelatie met elkaar. Samen zijn ze begonnen aan een ontdekkingsreis, met naast hun liefde voor elkaar ook een groot sportief doel. "Dat brengt ons naar een hoger niveau."

Verrassing

De Boo is een oud-huisgenoot van Daleman en ook een liefhebber van het skeeleren. “Ik heb weleens een wedje met hem gelegd van wie daar als eerste staat", aldus Daleman over deelname aan de NK. "Dat heeft hij dus gewonnen. Wie weet volgend jaar.”

“Ik wist niet dat Jenning mee ging doen en toen ik het zag was het een beetje een verrassing. Ik had op zich ook wel mee willen doen, dat moet zeker kunnen.”

Coach Jac Orie

Het is dan altijd de vraag hoe de ploeg en met name coach Jac Orie daar tegenover zou staan. Een valpartij kan immers flinke gevolgen hebben. zo kreeg ook De Boo te horen.

Topschaatser Jenning de Boo krijgt waarschuwing van befaamde trainer: 'Doe niet te gek' Topschaatser Jenning de Boo dook onverwacht op bij het NK inlineskaten 2025, waar de wereldkampioen 500 meter gelijk een zilveren medaille wegkaapte. En dat terwijl zijn trainer bij Team Reggeborgh niet heel enthousiast was over het uitstapje van de Groninger.

Toch zou dat Daleman niet tegenhouden. “Ik had het wel aan Jac gevraagd en die zei voor dit seizoen dat hij niet wist of het heel slim is. Voor volgende seizoen zei hij: zeker doen als je daar zin in hebt. Dus het mag.”

“Marijn en Chris (Scheperkamp en Huizinga, red.) hebben het ook gedaan, ook bij Jac”, weet Snellink. In een olympisch seizoen zou dat natuurlijk anders kunnen zijn, met die grote belangen wil je zeker geen blessures oplopen. Op de grappende opmerking dat Orie het trainingskamp in Collalbo waarschijnlijk bewust tijdens de NK had gepland, wordt lachend gereageerd. Daleman: “Ik zou het wel echt heel erg leuk vinden, volgend jaar.”

Angel Daleman en Beau Snellink in de schaatspodcast van Sportnieuws.nl

In de nieuwe aflevering de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside schuiven Angel Daleman en Beau Snellink aan. Beide topschaatsers gaan dieper in op hun liefdesrelatie en de sportieve ambities binnen Team Essent, geven antwoord op lastige dilemma's en kijken alvast vooruit naar de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.