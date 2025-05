Topschaatser Jenning de Boo krijgt waarschuwing van befaamde trainer: 'Doe niet te gek'

Topschaatser Jenning de Boo dook onverwacht op bij het NK inlineskaten 2025, waar de wereldkampioen 500 meter gelijk een zilveren medaille wegkaapte. En dat terwijl zijn trainer bij Team Reggeborgh niet heel enthousiast was over het uitstapje van de Groninger.

De Boo besloot in Rijssen aan de start te staan op de 200 en 500 meter na een verzoek van teamgenoot Janno Botman. "Janno vroeg eigenlijk aan mij, zullen we mee doen met het NK. Dat lijkt me eigenlijke een hartstikke leuk idee. Een mooie wedstrijdprikkel in de zomer en het is ook een stukje nostalgie voor mij. Ik heb altijd geskeelerd vroeger", zei De Boo tegen Schaatsen.nl.

Gerard van Velde

Uiteraard lichtte hij zijn coach Gerard van Velde (olympisch kampioen 1000 meter in 2002) in over zijn voornemen om de inlineskates aan te trekken. Van Velde ging niet voor dat plan liggen, maar gaf hem wel een waarschuwing mee. "Hij belde en zei: denk wel na bij wat je doet. Doe niet te gek, neem geen onnodige risico's", vertelt De Boo tegenover NOS. "Racen met het koppie. Maar als ik in de wedstrijd zit, gaat het denken wel een beetje uit en wordt het doen."

De Boo is een verstandig persoon. Hij ziet zelf ook wel in dat meedoen aan een skeelerwedstrijd meer gevaren oplevert dan pakweg een trainingsritje op de fiets, al is dat ook niet van risico's ontbloot. Daarom ging in Rijssen onwillekeurig af en toe de rem erop. "Ik durf net wat minder hard door de bochten dan de skeeleraars achter me. De topsporter in mij baalt een beetje."

'Planning is niet altijd tiptop'

Nu is het gelijk weer gedaan met eigen initiatieven en ingevingen. De Boo snapt dat hij het niet al te gek kan maken. "De planning van Jenning is niet altijd tiptop", zo steekt hij de hand in eigen boezem. "Ik volg het schema van Gerard blindelings en hoop dat hij me zo goed mogelijk op de Spelen kan afleveren."

Voordat De Boo op het NK aan de start verscheen, had hij een lekkere lunch op een bijzondere plek. De sprinter was uitgenodigd voor de uitblinkerslunch bij Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. "Ik heb bij Maxima aan tafel gezeten en heb de koning eigenlijk vrij weinig gesproken. Ze herkenden me wel en ze wist dat ik de 500 meter reed", liet hij los.