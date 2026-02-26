Fransesca Lollobrigida was een van de hoofdrolspeelsters van de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze won twee gouden plakken, die samen een flink zakcentje waard zijn. De Italiaanse topschaatsster heeft inmiddels onthuld was ze met dat geld zou willen doen.

Lollobrigida verraste vriend en vijand met de gouden plak op zowel de 3000 als de 5000 meter. Vooral met haar olympisch record op de 3000 meter (3.54,28) maakte ze veel indruk.

Gespekte bankrekening

En deze prestaties zijn lekker voor de bankrekening van de Italiaanse. Per stuk zijn ze zo'n 180.000 euro waard. Met het totale bedrag van 360.000 euro heeft te schaatssensatie wel wat leuks voor ogen.

"De gouden medailles? Die zijn hier. Voor nu nog", grapte ze in een interview met de RadioRai waarin ze over haar prijzen sprak. "Ze zijn niet kapot gegaan en Tommaso (haar zoontje, Red.) heeft er zelfs mee gespeeld tijdens de interviews. Het is 180.000 euro per gouden medaille", vervolgde ze. "En voor het eerst is dat helemaal belastingvrij. Wat is mijn plan? Het gezin uitbreiden en ook het huis… Ik wil ook iets bewaren voor de toekomst van mijn kinderen."

De Italiaanse heeft dus al een helder plan voor ogen, al zal ze nog even geduld moeten hebben. "Wanneer het geld komt? Dat weet ik nog niet", besloot ze met een glimlach. "Maar ik zal zeker moeten wachten…"

Perfecte dag

Het eerste goud veroverde Lollobrigida op de 3000 meter, op een perfecte dag. "Mijn zoon Tommaso zat op de tribune, het was de dag van mijn 35e verjaardag. Een gouden medaille en een olympisch record… ik kan echt helemaal niets meer van het leven vragen", vertelde ze erover.

Niet alleen Lollobrigida zelf vond het een prachtig moment, want ook bij voormalig topschaatser Erben Wennemars maakte haar prestatie op de 3000 meter de nodige emoties los. "Ik vond het echt mooi, dit is een hele hele bijzondere race. En dan kan ik dat waarderen, ik waardeer haar als schaatsster", zo legde hij uit in de schaatspodcast van de NOS.