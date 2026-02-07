Nederland stelde teleur op de 3000 meter bij het schaatsen, maar in Italië kunnen ze hun geluk niet op. Francesca Lollobrigida (35) stuntte met een prachtige gouden medaille. De vrouw die enkele jaren geleden moeder werd zorgde voor een volksfeest in Italië en ook de kranten kunnen hun geluk niet op.

'Fantastische Lollobridiga pakt goud' schreef het enthousiaste Gazzetta dello Sport dolgelukkig. "De eerste gouden medaille voor Italië!" De toonaangevende sportkrant zet de vrouw die knap een olympisch record reed op een voetstuk. "De Romeinse schaatsster won vier jaar geleden al een schitterende zilveren medaille op deze afstand, naast haar bronzen medaille in de massastart."

Moeder van jong zoontje

De afgelopen jaren veranderde er veel in het leven van Lollobrigida. Ze werd moeder van een zoontje en wilde bewijzen dat ook moeders succesvol konden terugkeren in de sport. En dat lukte: Lollobrigida stuntte in 'haar' Milaan met een olympisch record en hield zo favorieten als Ragne Wiklund, Joy Beune en verrassingen als Vallteri Maltais achter zich. Om het verhaal nog mooier te maken: Lollo is vandaag 35 jaar oud geworden.

Ook de Italiaanse tak van Sky Sports is dolgelukkig. "Een ongelooflijke overwinning", schrijft het medium.

In Nederland was er eveneens bewondering voor de sensationele gouden plak van de ervaren Italiaanse. Irene Schouten en Ireen Wüst, die in het verleden de olympische 3000 meter al eens wonnen, schoten vol toen ze de olympisch kampioene feest zagen vieren met haar jonge zoontje Tommaso.

Geen medailles voor Nederland

Door de Italiaanse stunt blijft Nederland na de eerste volle olympische dag nog zonder medailles. Het zilver ging naar de Noorse Ragne Wiklund, terwijl Vallteri Maltais (Canada) het brons greep. Joy Beune werd nipt vierde, terwijl Marijke Groenewoud en Merel Conijn al helemaal niet in de buurt van de plakken kwamen.

Bekijk hier de ontknoping van de 3000 meter terug